Царскую семью закопали в трясинной яме посреди дороги

Правительство большевиков арестовал царского семью и отправил в Екатеринбург в ссылку. фото inosmi.ru

В подвале дома купца Ипатиевому в Екатиренбурзи 17 июля 1918-го группа красногвардейцев расстреляли царя Николая II, царицу Александру Федоровну, их четырех дочерей, сына Алексея и четырех слуг. В 5 км от Екатеринбурга тела сожгли и закопали в яме посреди дороги. Через полвека останки нашли.

После Февральской революции года российский император отрекся от престола, правительство большевиков арестовал семью и отправил в Екатеринбург в ссылку. Николай II с семьей находились под домашним арестом 78 дней. Уральский областной совет решил расправу осуществить немедленно.

Ночью 16 июля заместитель областного комиссара юстиции Юровский приказал отвести царскую семью с прислугой в подвал. Первым шел Николай II с наследником Алексеем на руках. К нему присоединилась Александра Федоровна. По родителями пошли Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария, за детьми - доктор Боткин, повар Харитонов, лакей Труп и горничная Демидова. Жертв и палачей было по 11 человек.

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Юровский зачитал решение Уральского совета и загремели выстрелы. В наследника стреляли дважды. Анастасию и горничную после выстрелов закололи штыками. Красноармейцы внутренней охраны переносят трупы в одеялах в грузовик. Трупы везут в золотоносной шахты в 5 км от Екатеринбурга. На следующий день решают, что захоронение легко можно найти. Снова собирают команду красноармейцев, трупы веревками извлекают из шахты. В женской одежде нашли 8 кг драгоценностей. Тела и одежду палачи облили бензином. Решили останки Романовых закопать. Выбрали трясинную яму посреди дороги.

В конце 1970-х захоронения Романовых нашел писатель Гелий Рябов. Экспертизы ДНК останков показали, что те принадлежат именно семье последнего императора России. 17 июля 1998 останки царской семьи перезахоронили в родовой усыпальнице Романовых в Петербурге.

6 февраля 1928 на лайнере Berengaria в Нью-Йорк из Берлина прибыла 27-летняя Анастасия Чайковская. Женщина утверждала, что она дочь последнего российского императора Николая II - Анастасия Николаевна Романова и просила обращаться к ней "Ваше высочество".