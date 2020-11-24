Бывший министр погиб в тюрьме

Валентин Садовский написал крупные научные труды по экономике, экономической географии, демографии и национальной политики Украины. Книги стали основанием для обвинения в антисоветской пропаганде Фото: СБУ

24 ноября 1947 года в киевской тюрьме НКВД погиб общественный и политический деятель 61-летний Валентин Садовский. Занимал министерские должности при Центральной Раде и Директории УНР.

Мужчина родился в 1886 году в поселке Плищин - теперь Шепетовского района Хмельницкой области. Учился на юридическом факультете киевского университета Святого Владимира. Вступил в Революционную украинскую партию, а затем в Украинскую социал-демократическую рабочую партию. Переехал в Петербург, где до 1911 года учился в политехническом институте. В период обучения принял участие в создании в городе украинских молодежных громад, преподавал на украинских тайных курсах, занимался проукраинской агитацией среди военных. Уже в 1915-м вернулся в Киев где начал адвокатскую деятельность.

В период Украинской революции 1917 года получил должность Генерального секретаря судебных дел Центральной Рады. Через год стал Министром судебных дел. Участвовал в подготовке универсалов, поддержал IV Универсал, которым провозгласили независимость УНР. Входил в экономическую парламентскую комиссию, которая изучала экономический аспект Брест-Литовского мирного договора со странами Четверного союза. Позже входил в антигетманский Украинский Национальный Союз, а при Директории УНР получил должность Министра труда.

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После завершения освободительной борьбы эмигрировал в Польшу, затем в Чехословакию. Там преподавал в Украинской хозяйственной академии в Подебрадах, стал членом Украинского научного института в Варшаве. В 1945 году в Праге его схватили советские агенты и вывезли на территорию СССР, как "белоэмигранта". Обвинили в антисоветской пропаганде и поддержке международной буржуазии.

Следствие длилось 2 года. Решали, осудить на 10 лет или же расстрелять, в конце-концов выбрали первое, но до вынесения приговора мужчина не дожил. По одним данным умер, ведь страдал туберкулезом легких, по другим - его избили до смерти арестанты-уголовники.

17 ноября 1947 года в советском лагере "Чапаев" под Киевом умер епископ Перемышльской епархии УГКЦ 71-летний Иосафат Коциловский. Страдал от воспаления легких, вызванного ужасными условиями. Еще в 1944 году он выступил против насильственного обмена населением между Польшей и СССР. Передал информацию о его истинном характере в американское и британское посольства. Просил вмешаться, впрочем, безрезультатно. С тех пор чувствовал постоянное давление со стороны коммунистической власти. От него требовали разрешить греко-католическим священникам переехать в СССР.