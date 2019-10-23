Бюджет начали наполнять выручкой по продаже музейных ценностей за границу

Общую сумму убытков СССР от продажи культурных ценностей оценили в более 50 млрд золотых рублей Фото: pantv.livejournal.com

Экспортный фонд для получения валюты от продажи картин и антиквариата создали большевики 23 октября 1920-го. Предложение внес писатель Максим Горький, поддержал его Владимир Ленин.

Самого Горького избрали председателем фонда. Он говорил, что "государство лучше знает, что продать, а что оставить".

Такими действиями пытались пополнить золотовалютный запас истощенной от войны страны. При этом большинство средств направили на "усиление обороны партии и достижений революции", а не на спасение людей от голода. Большевики реквизировали анитиквариат, драгоценности, имения бывшей аристократии и обычных людей, музеи и царские склады.

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Горький писал в Совнарком, что с 8 складов Петрограда - теперь Санкт-Петербурга, удалось отобрать 120 тыс. предметов на сумму 1,5 млрд рублей в ценах 1915-го. В целом из Москвы и Петрограда собрали ценностей на 6 млрд рублей. Сам антиквариат продавали гораздо дешевле его реальной стоимости. Сотни произведений искусства, в том числе вывезенные ранее из Украины, оказались за рубежом.

Подобная практика наполнения бюджета сохранится на протяжении десятков лет, позже ее используют для сталинской индустриализации. В 1931-м откроют магазины "Торгсин" - торговли с иностранцами. Там граждане СССР могли обменивать семейные ценности на еду. Это касалось и охваченной Голодомором Украины. В 1933-м здесь действовало 256 учреждений. Человеческую жизнь оценивали в небольшой золотой крестик или перстень. Если таковых не было, людей просто оставляли умирать.

Большевистское правительство издало декрет о "красном терроре" 5 сентября 1918-го. Началась массовая кампания по уничтожению "врагов революции". "В борьбе с контрреволюцией обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью", - обосновывалось в постановлении. Большевики стремились усилить чекистов, направив к ним как можно больше "ответственных партийных товарищей".