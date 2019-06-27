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четверг, 27 июня 2019 13:04

Был лучшим - сегодня вспоминают Дмитрия Тымчука
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Автор: sprotyv.info
  Дмитрий Тымчук вместе с друзьями
Дмитрий Тымчук вместе с друзьями
Сегодня народному депутат от "Народного фронта" и координатору группы "Информационное сопротивление" Дмитрию Тымчуку должно было исполниться 47 лет. Политик погиб 19 июня от выстрела в голову.
"Он был… Да, он был лучшим журналистом в нашей группе "мурзилок", выпускников 1995-го Львовского высшего военно-политического училища. Чук – так называли его в нашем курсантском коллективе. В выпускном журнале "Атака" Димке прочили славу известного журналиста, и он им стал. Начиная с 2000-го, в Украине мало кто мог тягаться с ним на равных в создании текстов на темы безопасности", - поделились воспоминаниями одногрупники Тымчука с сайтом Информационное сопротивление.
Автор: sprotyv.info
  Дмитрий Тымчук окончил высшее военно-политическое училище во Львове
Дмитрий Тымчук окончил высшее военно-политическое училище во Львове
"Димка всегда был в оппозиции к власти, как говорили при Союзе – "неформалом", - сообщают друзья. - Он любил рок, и не любил ментов. Он всегда был на стороне слабых и смело сражался за справедливость: курсантом — без оглядки бросался в драку "с превосходящими силами противника", офицером — вступал в острую полемику начальством без оглядки на звания и должности. Принципиальный и честный, Чук строил свою военную карьеру на сугубо на личных достижениях, каждое повышение и каждое звание зарабатывал, как говорится, своим горбом. "Порешать вопрос" — это не про него. Да, ему был присущ здоровый карьеризм, поэтому он и дослужился до подполковника. Но за должностями он не гонялся, и "по костям" к ним не шел – поэтому и дослужился только до подполковника."
Автор: sprotyv.info
  Дмитрий Тымчук дослужился до подполковника
Дмитрий Тымчук дослужился до подполковника
"Ему нравилось работать в парламенте, - рассказывают друзья, - он понимал государственный масштаб деятельности депутата и функционала, связанного с ней, поэтому очень серьезно относился к исполнению депутатских обязанностей. Но в то же время они его, как бы это сказать поточнее…тяготили что ли. Это проглядывало в иронии, с которой он частенько рассказывал о работе в Раде. С потерей мандата Димка не особо терял в материальном плане, он хорошо зарабатывал журналистским трудом. Первые несколько лет пребывания в Киеве, пока он "набивал" руку на текстах в "столичном" стиле, искал свою тему, ему еще приходилось бегать по редакциям, чтобы пристроить материал. Но где-то с 2001-го или с 2002 года Димкины статьи уже шли нарасхват. Нос не задирал, а служил как положено – дежурил в редакции, ездил в командировки, в том числе и в "горячие точки".
Автор: Радіо Свобода
  Дмитрий Тымчук дает интервью на Радио Свобода
Дмитрий Тымчук дает интервью на Радио Свобода
"В начале 2000-х, еще при Кучме, в военных и околовоенных кругах активно дискутировался текст новой военной доктрины для Украины. Сейчас уже многие забыли, но в то время высшее руководство страны на полном серьезе обсуждало тотальное сокращение Вооруженных сил, в частности, частей и соединений ракетных войск с оперативно-тактическим и тактическим вооружением. Как-то во время очередного круглого стола генералы из Минобороны и эксперты НГО-шек заговорили об полном отказе от ракетного вооружения, поскольку вокруг Украины – только дружественные страны, и никто никогда на нас войной не пойдет, ХХІ век на улице, все люди братья... Димыч часа два слушал эти разговоры, а потом задал вопрос: сколько часов, по мнению присутствующих генералов и экспертов, просуществует Украина после того, как откажется от такого вооружения?! Эксперты и генералы обиделись".
Автор: sprotyv.info
  Дмитрий Тымчук выступал за сохранение Украиной своей армии
Дмитрий Тымчук выступал за сохранение Украиной своей армии
"Димка долго копил деньги на свое жилье. Его, как и многих офицеров, бесквартирье угнетало, но особой трагедии в этом он не видел. В "лучшие" годы в Киевском гарнизоне числилось 50-60 тысяч бесквартирных офицеров… Да, чтобы достичь желаемого, Чуку приходилось экономить. Например, первый "цивильный" костюм он купил только в 2004-м, позже он появлялся в нем и в парламенте. Но он не был жадным и не ставил перед собой цель стать миллионером, нахватать побольше благ. Димка искренне любил свою страну, свою работу, свою семью и близких. И он ушел от нас, недолюбив, недописав, не свершив множество планов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассматривают три версии гибели Дмитрия Тымчука

19 июня погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" 46-летний Дмитрий Тымчук.

С огнестрельным ранением головы его нашла жена Анна в квартире на столичном бульваре Перова. В правоохранительных органах говорят, он чистил наградной пистолет и случайно выстрелил. Кроме версии о несчастном случае, рассматривают убийство и самоубийство.

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Дата
27
июня

Был лучшим - сегодня вспоминают Дмитрия Тымчука

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