Бронзовое распятие и ценные пряжки - раскопали остатки церкви Х в.

Фото: Felix Biermann

Неподалеку от немецкого города Лютерштадт-Айслебен обнаружили остатки церкви, построенной более тысячи лет назад по приказу первого императора Священной Римской империи Оттона Великого.

Руины сооружения увидели на кукурузном поле. Когда-то там располагался городок Хельфт, где Оттон построил свой королевский дворец. Официальные раскопки проходят именно в том месте, пишет The History Blog.

Археологи исследовали церковь с мая. За это время им удалось раскопать основные стены. Это была классическая трехнефная базилика, что имела около 30 м в длину и 20 в ширину. Непосредственно в остатках сооружения нашли романское бронзовое распятие с эмалью, позолоченную пряжку ремня, монеты, ножи, броши и фрагмент церковного колокола.

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На территории церкви и на прилегающем кладбище археологи раскопали также более 70 могил X-XV вв. Некоторые из них принадлежали аристократам - их гробницы выкладывали из камня и кирпича.

Опираясь на свидетельства средневековых хронистов, ученые установили, что церковь построили в 968 году по личному распоряжению Оттона. Массовая постройка храмов была частью его программы по утверждению себя как настоящего императора римлян, признанного Папой Римским. Оттон противопоставлял себя правителям Византийской империи.

Церковь в Хельфте император посвятил принцессе Тюрингии Радегунде. Женщина жила в VI в. Бросила мужа - короля франков Хлотаря I ради аскетической религиозной жизни. Хронист Тейтмар писал, что Оттон лично посетил церемонию открытия храма.

Сооружение снесли во времена Реформации.

Руины крупнейшей средневековой церкви Нубии обнаружили археологи, работающие в суданском городе Донгола. Когда-то Донгола была столицей Макурии - одного из трех христианских нубийских королевств. Церковь располагалась в самом центре города в пределах цитадели с высокими стенами. Была одновременно резиденцией архиепископа, который имел влияние на тысячу километров территории вдоль Нила между первым и пятым порогами.