Старинную христианскую церковь раскопали в Африке

Руины крупнейшей средневековой церкви Нубии обнаружили археологи, работающие в суданском городе Донгола.

Когда-то Донгола была столицей Макурии - одного из трех христианских нубийских королевств. Церковь располагалась в самом центре города в пределах цитадели с высокими стенами. Была одновременно резиденцией архиепископа, который имел влияние на тысячу километров территории вдоль Нила между первым и пятым порогами, передает "Історична Правда".

Автор: facebook.com/african.com.ua/ Археологи раскапывают самую большую христианскую церковь средневековой Нубии

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Археологи говорят, что открытие меняет представление о городе. Недавно им удалось очистить стену апсиды вместе с прилегающей стеной и прилегающим куполом большой гробницы. Вероятно, она принадлежала самому епископу. Стены же украшала роспись в виде двух монументальных фигур, одна из которых имеет шесть метров в диаметре.

Сооружение влияло на религиозную архитектуру Нубии в течение несколько веков.

Загадочные кресты на стенах Храма Гроба Господня в Иерусалиме оставляли не паломники, а храмовые мастера. К такому выводу недавно пришли ученые, которые изучали храм. Над исследованием работали с 2018 года - тогда одну из часовен закрыли на реставрацию. Ранее специалистам мешали тысячи посетителей. Ученые при поддержке представителей Армянской апостольской церкви, которые ухаживают за часовней, создали 3D-модели стен для сравнений. Так увидели, что все кресты имеют одинаковую глубину, а некоторые даже маркировку каменщика. Вероятно, кресты выбивали в XV в. два-три храмовых мастера. Задачу им ставили священники, которые получали пожертвования и просьбу жертводателя вырезать крест ради блага его души и душ членов его семьи.