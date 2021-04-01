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четверг, 01 апреля 2021 14:54

Изменили мнение о происхождении крестов на стенах Храма Гроба Господня

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Изменили мнение о происхождении крестов на стенах Храма Гроба Господня
Кресты выбивали храмовые мастера Фото: biblical-archaeology

Загадочные кресты на стенах Храма Гроба Господня в Иерусалиме оставляли не паломники, а храмовые мастера. К такому выводу пришли ученые, которые изучали храм.

Над исследованием работали с 2018 года - тогда одну из часовен закрыли на реставрацию. Ранее специалистам мешали тысячи посетителей. Ученые при поддержке представителей Армянской апостольской церкви, которые ухаживают за часовней, создали 3D-модели стен для сравнений. Так увидели, что все кресты имеют одинаковую глубину, а некоторые даже маркировку каменщика, сообщает Reuters.

Вероятно, кресты выбивали в XV в. 2-3 храмовых мастера. Задачу им давали священники, которые получали пожертвования и просьбу жертводателя вырезать крест ради блага его души и душ членов его семьи.

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Храм Гроба Господня считается самым святым местом для христиан издревле, поэтому иметь там собственный крест было особой честью.

Отец Самуэль Агоян заявил, что исследования пошло храму на пользу. В нем готовятся к Пасхе и пытаются избавиться от карантинных ограничений.

"Здесь нет паломников, но их дух все еще здесь, мы знаем, я верю в это", - отметил священник.

Храм был построен в 325 году. Разрушался несколько раз в 614, 1009, 1244 годах.

Чествовать место распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа начали еще первые христиане. Тогда оно было еще за городской чертой Иерусалима. Вероятно, память об этом место не стерлась и после сокрушительного разрушения города императором Титом в 70 году. Церковь на месте Гроба Господня заложено Святой Еленой. В состав храмового комплекса вошли предполагаемое место Голгофы и место обретения Животворящего креста. Храмовый комплекс существовал без существенных изменений к захвату в 614 году Иерусалима персидским царем Хосровом ІІ.

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