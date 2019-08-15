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четверг, 15 августа 2019 10:14

Бронзовое ложе и золото во рту - раскопали необычное женское захоронение

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В Греции раскопали неповрежденное женское захоронение I в. до н.э. Женщину нашли на бронзовом ложе с золотом во рту.

"Мы имеем дело с богатой женщиной, возможно, женой человека, который занимал важную должность в тогдашнем обществе", - отметила исследовательница Арети Хондрогиянни-Митоки.

Автор: Kozani Ephorate of Antiquities
  Женское захоронение обнаруженое на бронзовом ложе в Греции
Женское захоронение обнаруженое на бронзовом ложе в Греции

Рядом с женщиной нашли 5 глиняных горшков. Предполагают, что в них могли быть духи. Исследователи убеждены, что ее хоронили с позолоченным головным убором и украшенной золотом тканью, которую поместили в правую руку. Золотой предмет в форме листка поместили в рот, сообщает Ancient Origins.

На бронзовый ложе женщину положили в направлении с севера на юг. Подчеркивают, что это уникальная находка для захоронений этой эпохи. Другие предметы могут быть связаны с мифологическими представлениями. Помещение золота в рот могло быть связано с легендой о кентавре Хароне, который принимал драгоценность за переправу в царство мертвых. Однако, по археологическим данным, эта похоронная практика была не слишком популярной.

Духи также указывают на греческие погребальные обычаи - тело обмазывали духами и клали их с покойником.

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Автор: wikipedia.org
  Древнегреческий обряд погребения на ложе изображенный черным лаком на керамике
Древнегреческий обряд погребения на ложе изображенный черным лаком на керамике

Археологи нашли каменные неразграбленные гробницы на микенском кладбище Аида в древнем городе Немея - теперь поселок Архея-Немея, Греция. Они датируются 1400-1200-ми до н.э. Считали, что все гробницы были разграблены мародерами еще в 1976-м.

Одна из гробниц содержала 2 первичные захоронения и кости еще 14 человек. Во второй обнаружили 3 первичные захоронения. Могильники, высеченные в скале, состоят из 3-х секций: дороги, входа и погребальной камеры. В обеих камерах нашли украшенную глиняную посуду, статуэтки и другие мелкие предметы.

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