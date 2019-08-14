Открыли неразграбленные гробницы, которым более 3 тыс. лет

Автор: culture.gr В Греции нашли неразграбленные могильники Микенского периода

Археологи нашли каменные неразграбленные гробницы на микенском кладбище Аида в древнем городе Немея - теперь поселок Архея-Немея, Греция. Они датируются 1400-1200 гг. до н.э. Считали, что все гробницы были разграблены мародерами еще в 1976-м.

Одна из гробниц содержала 2 первичные захоронения и кости еще 14 человек. Во второй обнаружили 3 первичные захоронения. Могильники, высеченные в скале, состоят из 3-х секций: дороги, входа и погребальной камеры. В обеих камерах нашли украшенную глиняную посуду, статуэтки и другие мелкие предметы, сообщает ekathimerini.

Предыдущие подобные предметы появились в продаже в Нью-Йоркской художественной галерее в 1993-м. Греческое правительство добилось их возврата, что стало важнейшим для страны случаем репатриации незаконно вывезенных древностей.

Уцелевшие гробницы прокладывают путь к пониманию эволюции этого региона на протяжении веков и его связь с дворцовыми системами окружающих районов, особенно Микен.

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Автор: culture.gr В Греции нашли неразграбленные могильники Микенского периода

В Микенах немецкий археолог Генрих Шлиман 30 ноября 1876-го нашел "Маску Агамемнона". Назвал в честь полулегендарного царя Микен. "На меня смотрело лицо Аґамемнона!" - написал в телеграмме греческом королю Георгу I. Он нашел клад - 14 кг золотых украшений. Раскопки проводил в Микенах, 90 км к юго-западу от Афин, внутри каменного кургана. Профессиональные историки считали его гигантской хлебной печью. А Шлиман верил, что там похоронен царь Агамемнон. Тот, что по Гомера "Илиаде" захватил и сжег Трою. Наперекор критикам, Шлиман ножом перерыл 176 кв. м пола "печи". На 25-й день наткнулся на останки 15 человек и золотые вещи вокруг них.