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среда, 09 декабря 2020 08:21

Британские войска взли под контроль Иерусалим

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Британские войска взли под контроль Иерусалим
Эдмунд Алленби установил в Иерусалиме военное положение Фото: Библиотека Конгресса США

Британские войска под командованием генерала Эдмунда Элленби 9 декабря 1917-го разбили объединенные немецко-турецкие силы и заняли Иерусалим. Из уважения к городу он вошел в него пешком, а не верхом на лошади.

Длилась Первая мировая война. Между объединенными силами Германской и Османской империй с одной стороны, и объединенных сил Британской империи с другой шла битва за Ерусулим. Египетский экспедиционный корпус возглавил командир британских войск Эдмунд Алленби. Англичанам нанесли туркам много поражений, продвигались в Иерусалим. Битва должна была состояться у города или в нем самом. 9 декабря после неудачной турецкой контратаки, город полностью перешел под контроль англичан.

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Эдмунд Алленби стал первым христианином, овладевший Иерусалимом за несколько веков. Командир планировал въехать в Иерусалим верхом на лошади. Из уважения к городу как к религиозной столицы, он вошел в него пешком. Он установил в городе военное положение и разместил охрану святых мест мусульман, иудеев и христиан.

7 июня 1967 в ходе "Шестидневной войны" израильтяне захватили Стену плача в Восточном Иерусалиме. Вследствие того вооруженного конфликта Израиль за шесть дней победил армии соседних государств, а под его контроль перешли Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Восточный Иерусалим.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
09
декабря

Британские войска взли под контроль Иерусалим

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