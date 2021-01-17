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понедельник, 18 января 2021 08:21

Британцы начали истреблять аборигенов

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Британцы начали истреблять аборигенов
В конце XIX века фотограф Артур Сайер посетил австралийский город Сидней. Фото: foto-history.livejournal.com

На побережье Австралии 18 января 1788-го появились британские поселенцы. Эти люди основали первое на континенте поселение европейцев - Сидней.

В 1770 году англичанин Джеймс Кук открыл пролив между Новой Гвинеей и Австралией. Он достиг восточного побережья Австралии. Доказал, что она является гигантским островом. Через 13 лет британское правительство снарядило флот из 11 судов и 1487 человек. Хотели основать на открытых Куком землях первую европейскую колонию.

В Великобритании не хватало мест в тюрьмах. Каторжан отправляли в малоосвоенную Австралию. Они в бухте залива Порт-Джексон обустроили город. Назвали в честь министра колоний Томаса Тавншенда, первого виконта Сиднея (1733-1800).

Среди горожан были морские пехотинцы с семьями, члены правительства и 778 заключенных. Из них - 192 женщины.

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Остатки аборигенов оттеснили во внутренние бесплодные земли. Численность аборигенов сократилась в 5-6 раз, а численность европейского населения росла.

В 1851 году близ Сиднея было найдено залежи золота, что привело к резкому росту города.

1 января 1901-го вступил в силу акт британского парламента о создании Австралийского Союза.

Голландский мореплаватель Абель Тасман открыл 24 ноября 1642 большой остров у побережья материка Австралия. Позже назвали его именем - Тасмания. Тасмания - фактически - обломок Австралии, который отделен от нее проливом шириной 224 км.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
18
января

Британцы начали истреблять аборигенов

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