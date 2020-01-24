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суббота, 25 января 2020 08:20

Бриллиант раскололи на 106 кусков

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Бриллиант раскололи на 106 кусков
Бриллиант Куллинан II в короне Британской Империи. Фото: royalcollection.org.uk

621,2 грамма весил самый большой в мире алмаз, который 25 января 1905-го нашли в шахте "Премьер" у города Претория - теперь Южно-Африканская Республика. Назвали "Куллинан" - в честь владельца рудника Томаса Куллинана (1862-1936). Также на алмаз говорили "Звезда Африки". Разрезали на девять больших камней и почти сотню меньших. Наибольший инкрустировали в скипетр английского монарха, еще один - в корону. Из оставшихся сделали украшения.

9 ноября 1907 года представители африканской колонии Англии Трансвааль подарили английскому королю Эдуарду VII (1841-1910) крупнейший на то время найден алмаз "Куллинан". Его вес -3106 карат - 621,2 грамм, размером кулак взрослого мужчины.

В 1904 году Томас Куллинан купил ферму с шахтой "Премьер" в провинции Гаутенг в Южной Африци.Завидувач шахты Фредерик Уэлльса увидел необычный блеск в глубокой яме и понял, что это бриллиант.
Бриллиант выставили в банке Йоханнесбурга на продажу и обзор. Через два года руководство республики Трансвааль выкупило его в Куллинана со скидкой за 150 тыс. Фунтов. Страна намеревалась выразить благодарность королю Эдуарду и подарить.

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Король Эдуарду VII приказал сделать камня огранку. "Куллинан" раскололи на два больших кристалла и три небольших куска. На их огранку ушло два года всего было изготовлено 2 огромных, 7 больших и 96 мелких бриллиантов. Общая масса составила 1063,65 карата. Крупнейшие камни получили имена и римские номера от I до IX. Самый большой "Куллинан I" инкрустированный в скипетр английского короля Эдуарда VII. "Куллинан II" украшает корону Британской Империи. Остальные бриллиантов назвали "Малыми звездами Африки".

В Северной Калифорнии 24 января 1848 местный Джеймс Маршал нашел большой золотой слиток. В калифорнии началась так называемая "золотая лихорадка". По всему миру сюда съезжались старатели на поиски драгоценного металла.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
25
января

Бриллиант раскололи на 106 кусков

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