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пятница, 24 июля 2020 08:20

Братья стали первыми святыми в истории христианства на Руси

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Братья стали первыми святыми в истории христианства на Руси
В 1071 году Глеба и Бориса был канонизирован русской церковью. фото http://orthochristian.com

В борьбе за киевский престол князь Святополк Окаянный 24 июля 1015-го убил своего брата 23-летнего Бориса, а затем и Глеба. Средний брат Ярослав победил Святополка и объявил братьев святыми - первыми в истории христианства на Руси.

Отец Владимир Святославич принял христианство разделил государство на много уделов и раздал их своим 13 сыновьям. Имел 13 сыновей и 10 дочерей от шести жен. Двое сыновей - Борис и Глеб - были детьми от церковного брака. Глеб в 1013 году стал князем муромским. Святополк Окаянный - старший брат, вызвал Глеба в Киев, будто к отцу, который заболел. На самом деле в то время Владимир Великий уже умер, а Святополк хотел избавиться конкурентов.

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У реки Альта недалеко от современного Борисполя нанятые бояре закалывают Бориса. В сентябре убивают и Глеба. Кроме Бориса и Глеба от рук Святополка погиб еще один брат - Святослав. Его с семью сыновьями зарубили, когда он прятался в Карпатах. В 1071 году Глеба и Бориса было канонизирован русской церковью. Они стали одними из первых русских святых.

Сын Владимира Великого Ярослав Мудрый 2 декабря 1015 занял в Киеве княжеский престол. Во время его правления Киевская Русь превратилась в могучее европейское государство.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
24
июля

Братья стали первыми святыми в истории христианства на Руси

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