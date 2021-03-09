Более 450 человек судили за участие в несуществующей организации

Подсудимые на процессе СВУ в Харькове Фото: uinp.gov.ua

Суд над обвиняемыми по делу несуществующей организации "Союза освобождения Украины" начался в Харьковском оперном театре 9 марта 1930 года. Дело сфабриковали в ОГПУ УССР для дискредитации ведущих украинских деятелей.

К судебному процессу привлекли около 474 человек. Но в первую очередь рассматривали дело 45. На скамье подсудимых оказались бывшие политики, академики Всеукраинской академии наук, профессора, учителя, писатели, крестьяне, врачи, студенты и священники. Почти все ранее входили в различные украинские политические партии.

Им инкриминировали участие и руководство "контрреволюционной организацией, которая имела цель свержение советской власти в Украине путем вооруженного восстания с помощью иностранных государств". Основателем организации назвали вице-президента ВУАН Сергея Ефремова.

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Среди подсудимых также были бывший министр иностранных дел УНР Андрей Никовский, бывший премьер-министр УНР Владимир Чеховский, заведующий 1-й Киевской трудовой школой Владимир Дурдукивский, писательница Людмила Старицкая-Черняховская.

Процесс был открытый. В театральном зале сидели "зрители". Подсудимым подносили чай с пирожными.

Большинство из подсудимых получили различные сроки заключения в лагерях и тюрьмах. Многих из них расстреляют. Среди всех, кто проходил по делу, освободят от наказания 124 человека.

Чрезвычайный церковный собор Православной автокефальной церкви Украины созвали в Софии Киевской епископы и священники под давлением советских спецслужб 28 января 1930 года. На нем объявили о "самоликвидации" церкви. Формальным основанием для этого стало сфабрикованное ОГПУ дело несуществующей организации "Союз освобождения Украины", к процесу над которой только готовились. Священникам, которые проходили по делу, инкриминировали создание "разветвленной террористической организации в составе СВУ", которую скрывали церковью. Положение церкви ослабляли и антирелигиозные кампании большевиков и так называемых безбожников.