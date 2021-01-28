Спецслужбы взялись за ликвидацию церкви

Рабочие разбирают на кирпич церковь Трех святителей в Киеве Фото: territoryterror.org.ua

Чрезвычайный церковный собор Украинской автокефальной православной церкви созвали в Софии Киевской епископы и священники под давлением советских спецслужб 28 января 1930 года. На нем объявят о "самоликвидации" церкви.

Формальным основанием для этого стало сфабрикованное ОГПУ дело несуществующей организации "Союз освобождения Украины", к процесу над которой только готовились. Священникам, которые проходили по делу, инкриминировали создание "разветвленной террористической организации в составе СВУ", которую скрывали церковью. Положение церкви ослабляли и антирелигиозные кампании большевиков и так называемых безбожников.

Уже 29 января на Соборе единогласно приняли постановление о полной ликвидации церкви как "антисоветского центра". Постановление подготовили в ГПУ, а зачитал его священник Марко Грушевский - родственник Михаила Грушевского. На соборе также "признали", что УАПЦ "была частью Союза освобождения Украины".

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5 февраля Грушевский публично отрекся от духовного сана. Отметил, что был активным деятелем церкви в течение 10 лет, а саму ее организовали для борьбы с советской властью. Также добавил, что религия "препятствует культурному росту человека и является орудием темноты, с которым каждый думающий должен бороться".

Очевидно, такое отречение Грушевский написал под страхом смерти или ареста.

После собора митрополит Николай Борецкий и все епископы прекратили духовное руководство церковью и остались "служителями культа". Всех зарегистрировала власть. А аресты и ссылки священников будут проходить и в дальнейшем, в частности 17 июня арестуют Борецкого.

Процесс СВУ проходил в помещении харьковского оперного театра 9 марта - 19 апреля 1930 года. Многих священников приговорили к 10 годам заключения и 5 лет лишения прав. 17 июня арестуют Борецкого и пытками доведут до сумашествия.

Украинскую автокефальную православную церковь возродили 5 мая 1920-го. Соответствующее постановление издала Всеукраинский православный церковный совет. Это был ответ на запреты временного управляющего Киевской епархией архиепископа Назария проводить литургии на украинском языке и основывать новые приходы. Всех "нарушителей" он отстранил от богослужений. Совет восстановил их права и призвал "считать Украинскую православную церковь освобожденной от московского превосходства - автокефальной и независимой". Киевский епископат как представитель духовной московской власти был назван врагом украинского народа.