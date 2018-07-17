Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"

24 июля 2012 состоялась церемония прощания с украинским актером Богданом Ступкой. Артиста провожали аплодисментами и криками "Браво!".

В 10:00 в киевский Национальный академический театр имени Ивана Франко пришли несколько тысяч поклонников. Чтобы попасть в театр, люди стояли в очереди по несколько часов. На входе в помещение происходит толкотня.

Похоронили Богдана Сильвестровича на Байковом кладбище, между могилами футболиста и тренера Валерия Лобановского и кардиолога Николая Амосова.

Проститься с артистом приезжали тогдашний президент Виктор Янукович, вице-премьеры Сергей Тигипко и Борис Колесников, министр культуры Михаил Кулиняк, министр здравоохранения Раиса Богатырева, советник президента Анна Герман, а также экс-президенты Виктор Ющенко и Леонид Кучма.

Актер умер 22 июля утром на 71-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ на фоне запущенного рака костей. Последние 4 месяца провел в столичной клинике "Феофания".

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Родился актер Богдан Ступка 27 августа 1941 в селе Куликово Львовской области. Отец был хористом Львовского театра оперы и балета имени И. Франко, а мать - домохозяйкой.

После окончания школы работал слесарем в мастерской, фотографом в астрономической лаборатории и куратором джазового коллектива "Медикус".

Впоследствии Богдан Сильвестрович подал документы в драматическую студию при Львовском театре Заньковецкой. Окончил с отличием и стал полноправным членом актерской труппы театра. В 1978 году переехал в Киев и поступил в Киевский театральный институт Карпенко-Карого по специальности "Театровед". Параллельно работал в Киевском академическом украинском драматическом театре им. И. Франко.

Первой экранной работой Богдана Ступки стала картина 1970 "Мир хатам - война дворцам". Через год появляется в фильме "Белая птица с черной отметиной". Именно он приносит ему популярность.

Легко совмещает работу в театре и кино. Уже в 1980 году Богдан Ступка получил звание Народного артиста Украины, Государственную премию СССР.

На счету у художника более сотни ролей в театре и в кино. Потрясающий успех ему приносят фильмы "Дом твоего отца", "Господи, прости нас грешных", "Дети Солнца" и польская историческая драма "Огнем и мечом", в которой Ступка сыграл гетмана Богдана Хмельницкого.

В 1999 году Богдан Сильвестрович возглавляет Министерство культуры Украины, на должности работает всего 2 года. По словам актера, государственная должность была для него обузой. С 2001 года становится художественным руководителем Национального академического драматического театра им. И. Франко в Киеве.

Всю свою жизнь артист прожил с Ларисой Корниенко, которая работала хореографом. Сын Остап и внук Дмитрий - тоже актеры.

В честь актера переименованы улицы в Виннице, Буче, Борисполе, Желтых Водах, Запорожье, Синельниково, Таврическую и Покровском.

Фото: Таисия Стеценко

Ступка сыграл более 220 ролей в театрах и фильмах и имел звание Народного артиста Украины. Gazeta.ua предлагает вспомнить главные роли актера в кино.