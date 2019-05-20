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понедельник, 20 мая 2019 15:58

Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
20

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Как проводили время в Очакове в 1970-х годах
Фото: facebook.com/pg/dniprobooks
Как проводили время в Очакове в 1970-х годах
Как проводили время в Очакове в 1970-х годах
Как проводили время в Очакове в 1970-х годах
Как проводили время в Очакове в 1970-х годах

Фотографии, сделаны на курортах Очакова Николаевской области, опубликовали в сети. Они датируются 1976 годом. Были собраны в подарочном альбоме.

"На самом краю живописного мыса, у подножия которого воды Днепра и Буга встречаются с волнами Черного моря, стоит известно многим со школьной скамьи город. Это Очаков. Белые, нарядные дома его и чистые, прямые улицы утопают в буйной зелени", - писали составители.

Рекомендовали посетить курорт всем желающим и хорошо отдохнуть в прекрасном месте.

"С каждым годом все больше и больше приезжает в Очаков гостей - курортников, туристов, экскурсантов. Попасть сюда легко. Из Николаева, Одессы, Днепропетровска и других городов регулярно курсируют автобусы. Еще удобнее - водное и воздушное сообщение. Выбирайте любой вид транспорта и приезжайте. Очаков всегда встретит вас приветливо.

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Продукция местного исследовательского мидийно-устричного рыбоконсервного комбината пользуется большим спросом не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Интересно в Очакове и детям. Школьники охотно едут сюда в пионерские лагеря. Их завораживающая красота моря, манят к себе исторические места. Домой они возвращаются бодрыми и окрепшими, увозя с собой много интересных, незабываемых впечатлений.

Наличие в Очакове минеральных вод и лечебных грязей, хорошие природно-климатические условия способствуют созданию здесь большой сети оздоровительных и лечебных учреждений.

Благоприятные в Очакове климатические условия. Среднегодовая температура здесь около 10 градусов тепла. Лето не жаркое - плюс 20-23 градуса. Долго стоят ясные погожие дни осенью. Редко бывает большое похолодание в зимние месяцы. Море почти не замерзает. Днепровско-Бугский лиман покрывается льдом только в конце декабря, а в начале марта у его берегов снова плещутся волны", - сообщалось в издании.

Опубликовали снимки Кубы 1990-х годов американской фотографа и путешественницы Триа Джован.

Она более десяти раз ездила на Кубу и сделала более 25 тыс. снимков

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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