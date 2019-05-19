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воскресенье, 19 мая 2019 23:15

Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20

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Показали фото Кубы времена экономического кризиса
Фото: Cameralabs
Показали фото Кубы времена экономического кризиса
Показали фото Кубы времена экономического кризиса
Показали фото Кубы времена экономического кризиса
Показали фото Кубы времена экономического кризиса

Опубликовали фотографии Кубы 1990-х годов американской фотографа и путешественницы Триа Джован.

Она более десяти раз ездила на Кубу и сделала более 25 000 снимков, сообщает Cameralabs.

Джован показала Кубу времен экономического кризиса. Страна перестала получать помощь от СССР, который развалился.

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Фотоальбом "Архив Кубы" автор опубликовала в 2018 году. Он удостоился премии на International Photography Award 2018 как лучшая документальная книга.

Уникальные цветные фотографии начала ХХ в. хранятся в цифровом архиве. Их сделали в Норвегии. Тогда страна входила в состав Швеции.

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