Зеленые зоны и малолюдные улицы - какой рекламировали Одессу 1985-го

Фото: sovietpostcards.org

Вниманию читателей Gazeta.ua серия открыток с видами Одессы 1985-го. Город был курортным и туристическим центром. Каждое лето сюда приезжали отдыхающие из разных республик СССР.

На фото видно санатории, пансионаты, дома отдыха, пионерские лагеря, инфраструктура города.

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С 1968-го действовал новый морской порт. В 1970-х возникли новые городские районы: Южный, Юго-Западный, Северо-Восточный и Таировский. Но за историческим центром почти не ухаживали, что привело к упадку многих памятников архитектуры.

По Черноморскому побережью к западу от Одессы до сих пор ностальгически вздыхают в Молдове. В межвоенный период эта часть Бессарабии была оккупирована королевской Румынией и молдаванам достался кусочек морского побережья. Предлагаем посмотреть фото 1930-х.