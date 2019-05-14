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вторник, 14 мая 2019 11:51

Зеленые зоны и малолюдные улицы - какой рекламировали Одессу 1985-го
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Одесса на открытках 1985 года
Фото: sovietpostcards.org
Одесса на открытках 1985 года
Одесса на открытках 1985 года
Одесса на открытках 1985 года
Одесса на открытках 1985 года

Вниманию читателей Gazeta.ua серия открыток с видами Одессы 1985-го. Город был курортным и туристическим центром. Каждое лето сюда приезжали отдыхающие из разных республик СССР.

На фото видно санатории, пансионаты, дома отдыха, пионерские лагеря, инфраструктура города.

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С 1968-го действовал новый морской порт. В 1970-х возникли новые городские районы: Южный, Юго-Западный, Северо-Восточный и Таировский. Но за историческим центром почти не ухаживали, что привело к упадку многих памятников архитектуры.

По Черноморскому побережью к западу от Одессы до сих пор ностальгически вздыхают в Молдове. В межвоенный период эта часть Бессарабии была оккупирована королевской Румынией и молдаванам достался кусочек морского побережья. Предлагаем посмотреть фото 1930-х.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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