Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет

28 июля 1834 года в Киеве открыли Императорский университет. Учреждение было названо в честь святого равноапостольного князя Владимира Великого.

В тот день все преподаватели, управляющие, представители городской власти и прибывшие дворяне отправились в Успенский собор Киево-Печерской лавры, где митрополит Киевский Евгений провел богослужение.Потом все пришли к арендуемому университетом помещению на Печерске, которое освятили святой водой. Там были зачитаны императорский указ о создании университета и устав.

Тогда же приняли первых студентов. Генерал-фельдмаршал князь Фабиан Остен-Сакен подарил нескольким символические шпаги, вскоре хор спел торжественный церковный гимн. Большинство из 62 студентов имели дворянское происхождение, 8 были офицерскими детьми, 3 - духовного звания, 1 - сын почетного подданного, а 1 - сын богатого мещанина. Половина из них были православными, остальные - католики.

Обучение начали 28 августа на философском факультете, организованном по немецкому образцу. Через год был открыт юридический факультет. Тогда же университету удалось собрать богатую библиотеку, в которой хранили более 34 тыс. книг, вскоре начала действовать и типография.

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Ректором университета был избран историк и славист Михаил Максимович, который преподавал русскую словесность. Его первая лекция называлась "О значении и происхождении слова". 1 декабря 1836 года новым ректором был избран историк Владимир Цих. Большинство преподавателей были российского и польского происхождения.

Сначала университет не имел главного помещения. Его строительство началось в 1837 году по классическому проекту архитектора Викентия Беретти. Казна выделила на него около 760 тыс. руб. Затем вокруг готового помещения постепенно расстраивали и другие корпуса. В 1841-м на базе переведенной из литовского Вильно медико-хирургической академии заработал медицинский факультет, а через 9 лет заработал математический.

К 1910 году в университете действовали 4 факультета, 37 кафедр, 45 вспомогательных учреждений, в частности, лаборатории, обсерватории, театры. К началу революции в нем обучалось более 5 тыс. студентов. В 1919 году стал называться Киевским университетом, а через 20 лет ему присвоили имя Тараса Шевченко. В то время в заведении действовали уже 10 факультетов.

17 января 1805 года в Харькове открыли первый в Восточной Украине университет, согласно грамоте императора Александра I. Куратором Императорского университета назначили графа Северина Потоцкого. Первым ректором стал филолог Иван Рижский. Заведение пользовалось автономией с выборным ректором. Однако в 1820-1850 годах его взяли под строгий контроль с цензурой научных изданий и преподавания. По инициативе дворянина Василия Каразина в Харьковском университете установили памятник учителю - Григорию Сковороде.