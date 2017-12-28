Базу отдыха космонавтов построили в заповеднике на Шацких озерах

28 декабря 1983 был создан Шацкий национальный природный парк Фото: Свитязь Центр

28 декабря 1983 на территории Шацких озер на Волыни, был создан национальный природный парк. Согласно постановлению Совета Министров УССР, на площади размером в 32515,0 га, создавался Шацкий национальный природный парк. В состав парка на момент создания входили: "Озеро Крымное", "Озеро Песочное", "Озеро Пулемецкое", "Озеро Свитязь", "Болото Луки", "Болото Мелеване" и другие природные объекты. Основная задача создания парка состояла в сохранении и воспроизведении уникальной природы на территории северо-западной Волыни.

Первые исследования этого природного комплекса еще в 1899 году. Проведением этнографической экспедиции занимался географ Павел Тутковский. Одним из первых Тутковский сумел описать красоту и уникальность Шацких озер, пишет сайт shatsk.rayon.

Одним из интересных фактов было то, что в 1961 году на одном из островов озера Свитязь построили базу для отдыха космонавтов. Местные говорят, что на этой базе присутствовали такие известные космонавты как: Юрий Гагарин, Павел Попович и Юрий Артюхин. Сейчас объект находится в запущенном состоянии.

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28 сентября 1973 года Центральный комитет Компартии Украины отменил решение о создании на острове Хортица государственного заповедника. В 1993 году вернул статус национального заповедника. Он окружен скалами, порогами и другими более мелкими островками. Его длина составляет 12 километров. В частности, скалы Диван, Наклонный и Средний Столбы являются своеобразным входом на Хортицу. Они очень нравятся альпинистам.