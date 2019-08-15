Банкеты на яхтах и ​​оргии: показали уникальный документ, как жили и развлекались организаторы Голодомора

Во время Голодомора, унесшего жизни миллионов людей, советские деятели из Народного комиссариата внутренних дел устраивали вечеринки на дачах и яхтах за государственный счет.

Также из государственного бюджета содержались сами дачи и яхты, целый штат работников и даже зверинец. Об этом в Facebook рассказал российский историк и кинематографист Константин Богуславский.

Он опубликовал документ - протокол допроса бывшего начальника административно-хозяйственного отдела НКВД УССР, майора госбезопасности Савелия Циклиса, который подробно рассказал о расходах на вечеринки наркома внутренних дел УССР, одного из организаторов Голодомора Всеволода Балицкого. По словам Циклиса, потрачено было за 1936 год примерно полмиллиона рублей.

Также Циклис рассказал об интимных развлечения деятелей УССР и перечислил фамилии причастных к оргиям.

Фото: www.facebook.com/konstantin.boguslavskiy

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поименный список жертв Голодомора 1932-1933-х выложили в сеть

"Попойки были особенно часто летом, когда Балицкая ездила за границу. Кроме дач, пьянки устраивались на катере, построенном в Киеве в 1936-м. Банкет превращался в сплошную пьянку. В них участвовали и жены. Жен Семенова, Чирского, Лепина, Шарова использовал Балицкий. Об этом знал обслуживающий персонал. К Кацнельсону часто приезжала из Москвы артистка, жена расстрелянного бывшего директора Госбанка (троцкист), тогда организовывались интимные вечера с участием Балицкого, Кацнельсона, Шарова, Рубинштейна, Бачинского", - сообщает он.

Следует отметить, что Всеволод Балицкий был арестован в 1937-м и расстрелян. В 1998-м он был признан не подлежащим реабилитации.

В Отраслевом государственном архиве Службы безопасности Украины нашли неизвестные фотографии организаторов Голодомора 1932-33-х. Все они сделаны в Киеве и датируются 1934-1936-ми. Находились в архивном деле Всеволода Балицкого.