Языковед провел в лагерях 31 год

Языковед Святослав Караванский критиковал русификацию украинского образования. Составил словари синонимов украинского языка и словари сложной лексики Фото: wikipedia

24 декабря 1920 года в Одессе родился украинский языковед, поэт и переводчик Святослав Караванский. Треть жизни отсидел в советских тюрьмах и лагерях, как политзаключенный.

Караванский закончил школу в родном городе, а в 1938 году, будучи сыном инженера, поступил в Одесский индустриальный институт. Там вместо инженерии заинтересовался литературой и иностранными языками. В 1940 году самостоятельно пошел служить в Красную армию, чтобы после того беспрепятственно поступить на филологический факультет.

Во время Второй мировой попал в плен к немцам, а освободившись вернулся в Одессу. Поступил на желаемый факультет и познакомился с молодыми членами ОУН, которые вели тайный кружок. Увлекся идеями организации и присоединился к подполью под псевдонимом "Бальзак". Удерживал небольшой книжный магазин.

В 1944 году выехал в Румынию, а затем его десантировали с самолета обратно на территорию СССР. Через несколько дней Караванского арестовали за попытки восстановить связь с бывшими членами кружка. Предлагали сотрудничество - доносить о настроениях студентов, но он отказался. Тогда передали в военный трибунал, который 7 февраля 1945-го приговорил к 25 годам лагерей. Приговор отбывал в Магадане, на Печоре, Колыме, в Мордовии. В свободное от принудительной работы время занимался литературной деятельностью, работал над составлением большого словаря украинских рифм.

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19 декабря 1960 года Караванского освободили по амнистии. На тот момент отсидел 16 лет и 5 месяцев. Вернулся в Одессу, где продолжил обучение и женился на Нине Строкатой, которая занималась микробиологией. Завершил работу над словарем, самостоятельно подобрав 60 тыс. рифмованных пар слов. Выступал против русификации школ и ВУЗов, писал многочисленные критические статьи и даже лидерам компартий других стран. За это его арестовали повторно.

Сначала отправили досиживать неотбытый срок - 8 лет и 7 месяцев. Потом дали еще 8 лет. В общем отсидел 31 год. Незадолго перед освобождением его приняли в правозащитную Украинскую Хельсинкскую группу.

30 ноября 1979-го свободный Караванский с женой эмигрировали в США. В ответ советская власть лишила их гражданства. Языковед продолжал работу над филологическими трудами, сборниками поэзий, выступал на радио.

Святослав Караванский скончался 17 декабря 2016 года в города Балтимор. С начала российской агрессии поддерживал украинцев морально и материально.

19 декабря 1919 родился украинский переводчик Николай Лукаш. Он переводил на украинский язык классические произведения мировой литературы "Фауст" Иоганна Вольфганга Гете, "Госпожа Бовари" Гюстава Флобера, "Собака на сене" Лопе де Веги, "Декамерон" Джованни Боккаччо, поэзии Роберта Бернса, Поля Верлена. Лукаш переводил с 18 языков. Составил картотеку лексико-фразеологических материалов для будущего словаря украинского языка. Собирал материалы к фразеологическому и синонимическому словарей, словарю украинских фамилий, словарю эвфемизмов. После его смерти собранные материалы были утеряны.