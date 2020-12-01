Аукционный дом Sotheby`s выставил на продажу копию завесы львовской оперы

Выставили на продажу копию картины Генрика Семирадского. Фото: "Історична правда"

Аукционный дом Sotheby`s выставил на продажу копию театрального занавеса "Парнас" польского художника Генрика Семирадского.

Она же более 100 лет украшает Львовский оперный театр, сообщила пресс-служба театра в Facebook.

"По данным официального сайта аукциона Sotheby`s, на продажу выставлен уникальный художественный артефакт - уменьшенная в масштабе копия театрального занавеса "Парнас" польского художника Генрика Семирадского. Оцененая стоимость составляет около 600 тыс. фунтов стерлингов. Оригинал картины уже более 100 лет хранится в Львовской национальной опере. Ее размеры составляют 6х9 м. Ее же уменьшенная копия, которую выставили на аукцион впервые, была создана художником уже после написания полноразмерной картины", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи нашли фрагмент стены Высокого Замка

Композиция является почти точной репродукцией первой версии. Выполнена маслом на холсте.

На площади Мицкевича в центре Львова продолжаются археологические раскопки. Археологи исследуют старинные оборонительные стены Львова и дорогу из камня.