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вторник, 25 августа 2020 08:20

Астроном сделал телескоп за одну ночь

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Астроном сделал телескоп за одну ночь
Галилео Галилей умер 8 января 1642-го в своей постели. Папа Урбан запретил хоронить в семейном склепе Фото Hootsuite Inc

25 августа 1609-го Галилео Галилей продемонстрировал в Большом совете Венеции телескоп. Увидел с его помощью спутники Юпитера, кратеры на Луне, пятна на Солнце, доказал вращение Солнца вокруг своей.

Изобретателем телескопа считается Липперсгей, голландский очковый мастер немецкого происхождения. Он, однако, не получил патент на свой "прибор, видит вещи далеко, как будто они рядом".

Довольно быстро голландские телескопы распространились по Европе. Галилео Галилей создал свой телескоп за одну ночь, поместив две линзы в свинцовую трубу. Усовершенствовав устройство следующем году телескоп Галилей мог увеличивать до 33 раз.

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1615года Папа Римский Павел V заявил, что учения, согласно которым Солнце недвижимое и находится в центре мира "ложное, абсурдно, еретическое по форме и противоречит Святому письму". Галилею было приказано пересмотреть свои взгляды.

В следующем году Галилея вызвали в Рим на суд инквизиции. Будучи изолированным во дворце инквизиции, он пользовался большими привилегиями. Занимал три комнаты, имел слугу, вел переписку без контроля со стороны цензуры. Первый допрос состоялся весной 1633 и Галилей подтвердил, что согласен покаяться.

Книги запретили и до конца своих дней ученый стал узником инквизиции. Жил под домашним арестом в своем имении недалеко от Флоренции. Ему запрещали посещать другие города, принимать гостей.

22 марта 1633 философ, математик и астроном Галилео Галилей отрекся от своих научных произведений на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор.

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Дата
25
августа

Астроном сделал телескоп за одну ночь

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