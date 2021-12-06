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вторник, 07 декабря 2021 08:20

Армянское землетрясение уничтожило сотни городов и деревень

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Армянское землетрясение уничтожило сотни городов и деревень
Спитакское землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера длилось пол минуты. Фото: NordNordWest

На северо-западе Армении 7 декабря 1988-го произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Это одно из самых разрушительных в истории землетрясений.

Серия подземных толчков в 30 сек. практически уничтожила город Спитак и разрушила города Ленинакан, ныне Гюмри, Кировакан ​​– ныне Ванадзор и Степанаван. Подземные толчки ощущались в Ереване и Тбилиси. Волна, вызванная землетрясением, обошла 2 раза планету и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии. В общей сложности катастрофа охватила около 40% территории Армении.

Полностью разрушены 58 сел, частично более 300 населенных пунктов. Погибли не менее 25 тыс. человек, 514 тыс. остались под открытым небом. Почти половина промышленного потенциала Армении в результате землетрясения была выведена из строя. Из-за риска аварии была остановлена ​​Армянская АЭС. Экономический ущерб от бедствия превысил $13 млрд.

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Спитакское землетрясение было многоактовым, толчки в эпицентре происходили с остановками. Вторая неприятная особенность этого землетрясения заключалась в том, что по количеству жертв и ущерба он превысил среднемировые границы для магнитуды такого уровня. Это связано как с близостью источника к поверхности Земл, так и с чрезвычайно низким качеством строительства.

Президент СССР Михаил Горбачев формально попросил Соединенные Штаты о гуманитарной помощи, а затем отправился в разрушенные районы Армении. Спитакское землетрясение вместе с Чернобыльской трагедией стало самой страшной катастрофой последних лет существования СССР.

В турецкой провинции Эрзинджан 27 декабря 1939 произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Он вошел в список 10 величайших землетрясений ХХ ст. Тогда погибли более 50 тысяч жителей. Сотни тысяч человек получили ранения и остались без крова.

Люди продолжали гибнуть, потому что на страну обрушились снежные бури. Чтобы защититься от 30-градусных морозов, жители насыпали на крыши своих домов камни и глину. Когда прошла первая волна землетрясения, под тяжестью наваленных на них камни крыши упали прямо на спящих людей.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
декабря

Армянское землетрясение уничтожило сотни городов и деревень

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