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суббота, 03 августа 2019 23:13

Яркие улицы и кинотеатры с порно - показали фото Токио 1970-х годов
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Улицы Токио в 1970-е
Фото: Cameralabs
Улицы Токио в 1970-е
Улицы Токио в 1970-е
Улицы Токио в 1970-е
Улицы Токио в 1970-е

В интернете показали работы фотографа Грега Жирара. В 1976 году он посетил Токио и сделал серию фото.

"Токио, который я увидел, не был похож ни на что другое, что я знал или видел раньше. Я чувствовал, что "открываю" его для себя, и попытался сделать снимки того, каким я его видел и воспринимал", - сказал он, передает Cameralabs.

Он фотографировал улицы города и его жителей.

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"Было совершенно очевидно, что я оказался в своеобразном научно-фантастическом месте - это слово вспыхнуло у меня в голове, когда я смотрел на город еще из окна поезда. Я подумал: почему никто не рассказывал мне о нем? В ту первую ночь я понял, что хочу остаться ", - вспоминал Жирар.

Фотограф выходил на улицы в 5 утра, фотографировал прохожих, завсегдатаев баров и кинотеатров, людей в парках и пассажиров на остановках.

Опубликовали фото, сделанные в Киеве 1972. Их сделал американский фотограф Хэнк Баккер. Мужчина путешествовал по СССР. Его интересовали обычные люди и их повседневная "некрасивая" жизнь, пишет блогер Хумус в Livejournal.

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