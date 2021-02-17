Архива подарили ценные документы, приобретенные на аукционе

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 450
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 765
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 900
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 135
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 288
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Просмотров: 1044
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 693
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 126
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 3015
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 270
Фото
Все фото
5
15
6
5
15
Опубликовали уникальные материалы о принудительном переселении украинцев
Опубликовали уникальные материалы о принудительном переселении украинцев
Как выглядел заваленный снегом Львов в 1930-х - подборка фото
Как выглядел заваленный снегом Львов в 1930-х - подборка фото
Крестьяне с товаром и телеги - как выглядел украинский город перед развалом СССР
Крестьяне с товаром и телеги - как выглядел украинский город перед развалом СССР
Раскопали захоронение вождя
Раскопали захоронение вождя
Каким увидел Киев в 1965-м венгерский фотограф - подборка фотографий
Каким увидел Киев в 1965-м венгерский фотограф - подборка фотографий
Видео
Все видео
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир
Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 693
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 540
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2448
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 522
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 306
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 февраля 2021
Просмотров: 117
Українські гранди опиняться поза грою
Власник "Динамо" Ігор Суркіс досі пишається виходом до 1/2 фіналу Ліги чемпіо­нів-1999, а його колега з "Шахтаря" Рінат Ахметов мріє виграти ...
среда, 17 февраля 2021 01:13

Архива подарили ценные документы, приобретенные на аукционе

  Комментировать
Архива подарили ценные документы, приобретенные на аукционе
Хромов передал в архив документы студента из Одессы. Фото: facebook.com/anatoly.khromov

Председатель Государственной архивной службы Анатолий Хромов подарил государству древние документы.

Он купил их за собственные средства на аукционе.

"Недавно выкупил на аукционе и дарю государству пару документов, которые никогда не были на государственном хранении но логично дополняют личное дело начале ХХ века студента Одесского (тогда - Новороссийского) университета Ефима Гапонова", - написал Хромов в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госархив отчитался о рассекречивании всех советских документов

Дело Гапонова хранится в Государственном архиве Одесской области. Хромов раньше там работал.

6 ноября 2020 года Государственная архивная служба Украины презентовала восстановление научно-поискового интернет-проекта "Украинский мартиролог ХХ века". "Цель интернет-проекта "Украинский мартиролог ХХ века" - создание электронной базы данных, в которой будет размещена фотоинформация и краткие биографические данные о жертвах репрессий коммунистического тоталитарного режима, их последующей реабилитации", - отметил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Архива подарили ценные документы, приобретенные на аукционе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 38098
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 32581
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 24499
Аппетитная австралийка взбудоражила сеть голыми фото
Аппетитная австралийка взбудоражила сеть голыми фото
14
 Просмотров: 17973
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 Просмотров: 16587
История
Опубликовали уникальные материалы о принудительном переселении украинцев
Опубликовали уникальные материалы о принудительном переселении украинцев
5
 Просмотров: 693
На аукцион выставили документ основателя Apple
На аукцион выставили документ основателя Apple Просмотров: 117
Вступило в силу экологическое соглашение
Вступило в силу экологическое соглашение
 Просмотров: 72
Сорвали наступательную операцию украинских войск
Сорвали наступательную операцию украинских войск
 Просмотров: 900
Начали действовать новые нормы языкового закона
Начали действовать новые нормы языкового закона
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
22
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
8
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
1
В Киеве пара влюбленных сковала себя цепью
Голосов: 157
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть