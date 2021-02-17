Архива подарили ценные документы, приобретенные на аукционе

Председатель Государственной архивной службы Анатолий Хромов подарил государству древние документы.
Он купил их за собственные средства на аукционе.
"Недавно выкупил на аукционе и дарю государству пару документов, которые никогда не были на государственном хранении но логично дополняют личное дело начале ХХ века студента Одесского (тогда - Новороссийского) университета Ефима Гапонова", - написал Хромов в Facebook.
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Дело Гапонова хранится в Государственном архиве Одесской области. Хромов раньше там работал.
6 ноября 2020 года Государственная архивная служба Украины презентовала восстановление научно-поискового интернет-проекта "Украинский мартиролог ХХ века". "Цель интернет-проекта "Украинский мартиролог ХХ века" - создание электронной базы данных, в которой будет размещена фотоинформация и краткие биографические данные о жертвах репрессий коммунистического тоталитарного режима, их последующей реабилитации", - отметил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.
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