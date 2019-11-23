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суббота, 23 ноября 2019 23:21

Археологи рассказали о находках в Софии Киевской

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В столичном соборе Святой Софии археологи нашли новые фрагменты фресок и мозаик.

Их обнаружили в ходе исследований остатков столба, сообщает "Хмарочос".

Столб уже изучали в 1939 году. Археологам удалось обнаружить новые детали, которые не заметили предшественники исследователей. Нашли остатки фрагментов фресок и мозаик, фрагменты стеклянных сосудов, обнаружили пол нескольких уровней, древние фундаменты.

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Все найденное передадут в фонды заповедника. Культурный слой законсервируют до тех пор, пока не разработают новое решение для его экспозиции.

В венском соборе Святого Стефана исследовали гробницу императора Священной Римской империи Фридриха III (1415 - 1493). Она считалась последней нетронутой в Европе. Внутри, кроме тела монарха, обнаружили корону, скипетр и державу.

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