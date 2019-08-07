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среда, 07 августа 2019 23:13

Археологи показали торговый центр каменного века
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В Одесской области исследуют древнее поселение
Фото: "Думская"
В Одесской области исследуют древнее поселение
В Одесской области исследуют древнее поселение
В Одесской области исследуют древнее поселение
В Одесской области исследуют древнее поселение

Студенты факультета истории и философии Одесского университета им. Мечникова проводили раскопки на поселении эпохи неолита Каменно-Завалье в Савранском районе Одесской области.

Каменно-Завалье относится к поселений культуры линейно-ленточной керамики, сообщает "Думская".

Археологи исследовали части дома земледельцев и мусорные ямы. Ученые считают, что они принадлежали к более позднему поселения. В этих ямах нашли фрагменты посуды из дальних регионов. Это установили по орнаменту и технологии изготовления. Обнаружили части посуды культуры Дудешть из Румынского Подунавья, керамику культур Бюкк и Альфельда из восточной Венгрии и Словакии, а также черепки группы Шарка из польской Силезии.

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Такое разнообразие импортной посуды не находят даже в Центральной Европе. Это свидетельствует, что в поселении активно торговали посудой.

Археолог Дмитрий Кийосаки считает, что графит побуждал людей переезжать на эту территорию. Этот материал часто использовался для украшения посуды.

Археологи раскопали древнюю церковь в Буске Львовской области. Она упоминается в местных летописях. Основателем считают первого Бугского князя Давида Игоревича из династии Рюриковичей.

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