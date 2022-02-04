Археологи обнаружили затонувший корабль капитана Кука

Корабль был найден у берегов США. Фото: Pexels

Американские и австралийские археологи после 22 лет исследований обнаружили затонувший корабль капитана Джеймса Кука.

Об этом сообщает The Guardian.

"Нашли последнее пристанище одного из важнейших кораблей в истории Австралии", - сказал директор Австралийского музея мореходства Кевин Сампшен.

Корабль Endeavour был найден у берегов США, вблизи штата Род-Айленда.

Судно было построено в Англии в 1764 году. Кук отправился на нем в экспедицию в Тихий океан. В 1770 году он высадился в Австралии.

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В 1778 году корабль затопили британцы во время войны США за независимость. Год спустя Кука убили на Гавайях.

В провинции Мерсин на юге Турции обнаружили украшения византийского периода. Археологи раскопали 19 украшений возрастом 1400 лет. Они принадлежат к периоду Византийско-Сасанидской войны 602-628 годов.