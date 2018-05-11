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пятница, 11 мая 2018 10:46

Археологи обнаружили древнюю могилу великого полководца

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Археологи обнаружили древнюю могилу великого полководца
Сами мумии могут находиться в центральной части и в западных коридорах гробницы. Фото: zik.ua

Могилу полководца Великой армии эпохи фараона Рамзеса II обнаружила археологическая миссия Каирского университета.

Вероятно, похороненный в ней полководец по имени Иври был одним из самых успешных военачальников времен расцвета Древнего Египта, - пишет "Новое время".

"Эта гробница, по всей видимости, строилась во времена и Сети I и Рамзеса II. Она пока не полностью раскопана, однако уже сейчас можно сказать, что она дала нам много материала, который свидетельствует о крайне высоком социальном статусе человека, который покоится в ней, и его семьи ", - заявила Ола эль-Агизи из университета Каира.

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Надписи на стенах гробницы сообщают, что Иври начал карьеру при Сети I, родоначальнике XVIII династии Древнего Египта. Впоследствии стал одним из приближенных советников и главнокомандующим войск его сына, Рамсеса II. Кроме Иври, на стенах упоминаются и два других имени - его сына Юппы и внука Хатиея. Таким образом, это может быть семейный склеп.

Сами мумии могут находиться в центральной части и в западных коридорах гробницы, которые еще предстоит раскопать. Пока ученые открыли только фасад гробницы, со статуей, барельефами на стенах и складскими помещениями.

Раскопки проводились в регионе Саккара. Это один из древнейших египетских некрополей, который был местом отдыха многих фараонов и их ближайших соратников, начиная с эпохи III династии Древнего Царства. Несмотря на то что активные раскопки ведутся здесь еще с середины XIX века, много уголков некрополя остаются нетронутыми до сих пор.

Археологи нашли остатки города царя Давида. Проанализировали деревянный пол здания, ритуальный кубок и косточки оливок и установили, что город существовал в 1006-950 годах до н. э.

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