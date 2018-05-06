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воскресенье, 06 мая 2018 23:13

Археологи нашли город библейского царя

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Археологи нашли город библейского царя
Город мог существовать во времена царя Давида. Фото: dailymail

Археологи нашли остатки города царя Давида. Проанализировали деревянный пол здания, ритуальный кубок и косточки оливок и установили, что город существовал в 1006-950 годы до н. е.

"Мы уверены в том, что наши выводы другие археологи и историки воспримут скептически, особенно учитывая то, какие материалы мы использовали для датировки. С другой стороны, вряд ли кто-то будет отрицать, что возраст всех образцов приближается к отметке в 3000 лет . Это вселяет в нас уверенность и указывает на то, что мы вряд ли ошиблись", - заявил Аврахам Фауст из Института археологии в Рамат-Гане Израиль, сообщает dailymail.

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Сооружение было окружено стеной высотой в 1,5 метра. Это заставило ученых предположить, что "великое царство" Давида и Соломона действительно существовало.

Это может указывать на то, что Иудея в то время была гораздо менее развитой, чем Израиль, и никогда не была его составной частью.

Ни одна другая культура, которая существовала тогда на территории Ближнего Востока, не строила дома подобным образом и не использовала такие материалы.

Древнеримскую колонну с письменами на иврите нашли археологи в Западной Галилее, Израиль. Открытие может доказывать существование основателя учения Каббалы Раби Шимона Бар-Иохаема. Согласно легендам он скрывался в галилейском селе Пкиин от римлян.

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