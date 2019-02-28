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четверг, 28 февраля 2019 23:13

Археологи нашли непристойные древнеримские граффити
4

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В Британии обнаружили надписи легионеров
Фото: The Sun
В Британии обнаружили надписи легионеров
В Британии обнаружили надписи легионеров
В Британии обнаружили надписи легионеров

Британские археологи на месте добычи камня для строительства вала Адриана обнаружили рисунки римских солдат возрастом 1800 лет.

Римляне вырезали на камне карикатуру на своего командующего и изображения пениса, сообщает The Sun.

Исследователи предполагают, что легионеры изобразили гениталии для привлечения удачи.

Ученые успели сфотографировать и снять слепки с находок прежде, чем те исчезнут в результате эрозии мягкого песчаника на остатках карьера в Гелт Вудс, в Камбрии.

Археологи из Университета Ньюкасла спустились на 9 м вниз по карьеру.

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Первые надписи в этом же карьере обнаружили еще в XVIII веке. С тех пор археологи увеличили коллекцию надписей и рисунков римлян, которые работали на шахте.

"Надписи позволяют представить организацию масштабного проекта строительства вала Адриана, а также разобраться в некоторых человеческих и личных штрихах", - пояснил эксперт по истории древних памятников Майк Коллинз.

Вал Адриана расположен на севере Англии. Он должен был оберегать римское население острова от шотландских племен.

У развалин древнеримского вала Адриана на границе между Англией и Шотландией археологи бронзовую "руку бога". Ее вероятно принесли в качестве дара богам за победу над племенами, населявшими Шотландию.

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Дата
28
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