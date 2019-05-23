Археологи нашли карманные солнечные часы

Карманные солнечные часы конца XVI века обнаружили археологи во время раскопок в центральной части Калининграда.

Часы изготовлены из кости животного. На крышке с внутренней стороны изображен вертикальный циферблат с римскими цифрами, в нижней части значится год изготовления - 1599.

На внутренней части корпуса есть циферблат с арабскими цифрами и магнитный компас. На корпусе и крышке - отверстия для крепления струны, по тени которой определяли время.

По данным историков, этот тип солнечных часов был разработан только для определенной местности. Это 54 ° северной широты.

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До Второй мировой войны территория Калининградской области РФ была заселена немцами и называлась Восточной Пруссией.





Калининградские археологи обнаружили могильник пруссов. Пруссы населяли эту местность в X-XIII веках. Это время установили по находкам из раскопок. Археологи установили, что они занимались поставкой янтаря на запад и юг.