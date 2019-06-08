Януковичу дали 2 года колонии строгого режима

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
Просмотров: 1134
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1269
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
1 Просмотров: 4042
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 41565
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 414
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 360
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2052
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3105
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5589
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3663
Фото
Все фото
13
5
8
11
10
Как выглядело украинский городок, за которое сражались во время Первой мировой
Как выглядело украинский городок, за которое сражались во время Первой мировой
Откопали древний дом гончара
Откопали древний дом гончара
Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции через голую женщину
Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции через голую женщину
Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США
Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США
Птичьи клювы и бронзовые очки: раскопали захоронение жреца
Птичьи клювы и бронзовые очки: раскопали захоронение жреца
Видео
Все видео
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Українці відзначають День героїв
Українці відзначають День героїв
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2016
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4176
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 432
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 513
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1089
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
08 июня 2019
Просмотров: 324
Солідний подарунок
"По сколько скидываемся – по тысяче или по полторы?" – у подруги Наталії не замовкає Viber. Її син 6-річний Іван закінчує садок. На ...
суббота, 08 июня 2019 17:27

Януковичу дали 2 года колонии строгого режима

  Комментировать
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
Виктора Януковича дважды осудили в Енакиево - в 1967 и 1970 годах Фото: lugaland.com

До 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима 8 июня 1970-го осудили Виктора Януковича. Его обвиняли в нанесении телесных повреждений средней тяжести. Это было второе заключение - ранее отсидел 1,5 года за ограбление.

Досудебное следствие и рассмотрение дела в суде продолжались 9 месяцев. По свидетельству одного из приятелей Виктора Януковича Александра Мартыненко, во время инцидента присутствовала девушка. Ее 20-летний Виктор Янукович якобы защитил от пьяных ухаживаний.

Говорили, что дело на самом деле возбуждалось за изнасилование, но благодаря сотрудничеству Януковича с "органами" заявление потерпевшей исчезла. Дело переквалификовалы.

Отбывал наказание в Енакиевский исправительной колонии № 52 в поселке Оленевка.

В декабре 1978-го судимости Виктора Януковича постановлением Президиума Донецкого областного суда признаны безосновательными. Перед тем в Донецкий областной суд обратился космонавт Георгий Береговой. Он дружил с отцом Виктора Януковича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы

В июле 2005-го в ходе проверки, проведенной Донецкой областной прокуратурой, установлено, что в течение 2002-2004-х годов сотрудниками Донецкого областного апелляционного суда были подделаны два постановления президиума Донецкого областного суда от 27 декабря 1978 го об отмене в отношении Виктора Януковича приговоров народного суда Енакиево. Експертиза нашла факт фальсификации архивного дела.

За год возбуждено уголовное дело о снятии судимостей с Виктора Януковича закрыли за отсутствием состава преступления.

15 декабря 1967-го 17-летнего Виктора Януковича приговорили к 3 годам лишения свободы за участие в ограблении, как члена преступной группировки "Пивновка". В связи с амнистией по случаю 50-летия Октябрьской революции срок наказания уменьшен судом до 1,5 лет. Наказание Виктор Янукович отбывал в Кременчугской воспитательной колонии в течение 6-7 месяцев и был досрочно освобожден по ходатайству администрации за образцовое поведение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Януковичу дали 2 года колонии строгого режима». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Януковичу дали 2 года колонии строгого режима

Восстановили судоходство на Днепре

Презентовали пылесос с ручным приводом

Тело первого альпиниста нашли через 75 лет

Самое читаемое
Отец переехал годовалого сына
Отец переехал годовалого сына Просмотров: 47440
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
26
 Просмотров: 34076
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе Просмотров: 17272
Пенсии пересчитают
Пенсии пересчитают Просмотров: 15031
Имена и фото воинов &quot;Азова&quot;, которые ночью погибли на Донбассе
Имена и фото воинов "Азова", которые ночью погибли на Донбассе Просмотров: 14239
История
Как выглядело украинский городок, за которое сражались во время Первой мировой
Как выглядело украинский городок, за которое сражались во время Первой мировой
13
 Просмотров: 2115
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
 1 Просмотров: 738
Сарматское золото та вино: возле кургана царя организовали музей
Сарматское золото та вино: возле кургана царя организовали музей Просмотров: 81
Восстановили судоходство на Днепре
Восстановили судоходство на Днепре
 Просмотров: 180
Презентовали пылесос с ручным приводом
Презентовали пылесос с ручным приводом
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
3
Отставка Луценко не пройдет - нардеп
2
Конституционный суд ограничил полномочия НАБУ по просьбе Коломойского
2
В Администрации президента пояснили условии снятия экономической блокады с Донбасса
2
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
2
Суд отпустил главного подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата"
Голосов: 15
Голосование Кто главный герой матча Украина - Сербия?
  • 1) Виктор Цыганков
  • 2) Евгений Коноплянка
  • 3) Андрей Шевченко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua