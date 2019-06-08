Януковичу дали 2 года колонии строгого режима

Виктора Януковича дважды осудили в Енакиево - в 1967 и 1970 годах Фото: lugaland.com

До 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима 8 июня 1970-го осудили Виктора Януковича. Его обвиняли в нанесении телесных повреждений средней тяжести. Это было второе заключение - ранее отсидел 1,5 года за ограбление.

Досудебное следствие и рассмотрение дела в суде продолжались 9 месяцев. По свидетельству одного из приятелей Виктора Януковича Александра Мартыненко, во время инцидента присутствовала девушка. Ее 20-летний Виктор Янукович якобы защитил от пьяных ухаживаний.

Говорили, что дело на самом деле возбуждалось за изнасилование, но благодаря сотрудничеству Януковича с "органами" заявление потерпевшей исчезла. Дело переквалификовалы.

Отбывал наказание в Енакиевский исправительной колонии № 52 в поселке Оленевка.

В декабре 1978-го судимости Виктора Януковича постановлением Президиума Донецкого областного суда признаны безосновательными. Перед тем в Донецкий областной суд обратился космонавт Георгий Береговой. Он дружил с отцом Виктора Януковича.

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В июле 2005-го в ходе проверки, проведенной Донецкой областной прокуратурой, установлено, что в течение 2002-2004-х годов сотрудниками Донецкого областного апелляционного суда были подделаны два постановления президиума Донецкого областного суда от 27 декабря 1978 го об отмене в отношении Виктора Януковича приговоров народного суда Енакиево. Експертиза нашла факт фальсификации архивного дела.

За год возбуждено уголовное дело о снятии судимостей с Виктора Януковича закрыли за отсутствием состава преступления.

15 декабря 1967-го 17-летнего Виктора Януковича приговорили к 3 годам лишения свободы за участие в ограблении, как члена преступной группировки "Пивновка". В связи с амнистией по случаю 50-летия Октябрьской революции срок наказания уменьшен судом до 1,5 лет. Наказание Виктор Янукович отбывал в Кременчугской воспитательной колонии в течение 6-7 месяцев и был досрочно освобожден по ходатайству администрации за образцовое поведение.