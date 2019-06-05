Английский король завещал похоронить себя около третьей жены

На картине британского художника Фрэнка О. Салисбери "Генрих VIII и Екатерина Арагонская перед папскими легатами, 1529 год" изображены супруги Гернриха и Екатерины после 10 лет брака.

Английский король Генрих VIII женился на Екатерине Арагонской 11 июня 1509 года, первой из шести женщин, которые у него были при жизни. 23-летняя дочь основателей Испании обвенчалась с королем Англии 18-летним Генрихом VIII Тюдором в францисканской церкви в Гринвиче.

Для укрепления союза Испании с Англией дочь монархов Фердинанда Арагонского и Изабеллы кастильский 15-летнюю Екатерину выдают за Артура, принца Уэльского, старшего сына английского короля Генриха VII. И принц в год умирает от чахотки. Принцессу-вдову решают выдать замуж за следующего наследника английского престола - Генриха. Шесть лет и ждет его совершеннолетия. Генриху пришлось получить специальное разрешение Папы Римского. Церковный закон запрещает браки между близкими родственниками. В те времена вдова брата формально приравнивалась к сестре.

О беременности королевы объявляют через три месяца после венчания. Однако роды были преждевременные - Екатерина родила мертвую девочку, потом были еще неудачные беременности. Через семь лет после свадьбы королева рожает здоровую девочку - Марию, будущую английскую королеву, известную как "Кровавая Мэри". Генрих во всех проблемах обвиняет жену и все чаще гуляет с придворными дамами. Екатерину ослабили частые беременности и потери.

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Генрих давно флиртует с 18-летней фрейлиной Анной Болейн, которая уговаривает его расстаться и жениться на ней. Король объявляет, что Екатерина не могла родить сына и брак недействителен. Собирает суд над женой. 37 подкупленных свидетелей - почти все родственники Анны Болейн обвинили Екатерину в нарушении супружеской верности, духовные лица упоминали о кровосмешении.

Епископ Томас Кранмер, которого и назначил король, без согласия Папы Римского в мае 1533 объявил брак с Екатериной недействительным. Провозгласил Болейн законной женой короля. Этот шаг стал одной из причин конфликта Генриха с Папой Римским, разрыва с Римско-католической церковью и реформации в Англии. Екатерина Арагонская удалена от двора, лишена возможности видеться с дочерью и умерла в одиночестве в 52-летнем возрасте.

Анну Болейн обвинили в супружеской измене ради женитьбы на новой фавориткой - Джейн Сеймур, которая умерла при родах. Следующей была Анна Клевская, но брак с ней был расторгнут. В 1540 году Генрих женился на католичке Екатерине Говард. Через два года пятая жена была казнена после обвинения в супружеской измене. Последней женой была Екатерина Парр, которая пережила короля на 10 лет. Тот умер 28 января 1547. Завещал похоронить себя у любимой жены - Джейн Сеймур в Вестминстерском аббатстве