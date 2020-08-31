Ангелы, корабли и рыба - обнаружили чашу с древними христианскими символами

Археологи обнаружили фрагменты свинцовой чаши с христианскими символами в древнеримской крепости Виндоланда в Великобритании. В V-VI вв. на месте находки стояла раннехристианская базилика.

Всего удалось найти 14 фрагментов артефакта в плохом состоянии. Символы нацарапаны одним человеком со всех сторон и похожи на каракули. Их было трудно увидеть невооруженным глазом, поэтому исследователи применили высококачественную съемку, пишет The History Blog.

Офорты изображают символику ранней церкви - корабли, кресты, рыбу, кита, людей, ангелов и тому подобное. Также присутствуют надписи на латыни, греческом языке и огамическом письме, которое использовали древние кельты и пикты.

Автор: Vindolanda Trust В британской крепости Виндоланда нашли чашу с раннехристианскими символами

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"Это действительно захватывающая находка из малоизвестного периода истории Великобритании. Ее очевидные связи с раннехристианской церковью невероятно важны. Понятно, что дальнейшая работа над этим открытием расскажет нам больше", - отметил историк Дэвид Петтс.

У мае 2020 года сотрудники музея римской крепости Виндоланда нашли древнюю кожаную фигуру мыши среди кучи хлама. Вероятно, была детской игрушкой.