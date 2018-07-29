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понедельник, 30 июля 2018 08:20

Американских матросов с потопленного крейсера съели акулы

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Американских матросов с потопленного крейсера съели акулы
Американский крейсер "Индианаполис". Фото: U.S. Navy photo

У острова Гуам американский крейсер "Индианаполис" 30 июля 1945 потоплен японской подводной лодкой. Перед этим от доставил к месту назначения компоненты атомной бомбы, сброшенной через несколько дней в Японию. С 1196 членов экипажа выжило только 316 моряков. Катастрофа крейсера вошла в историю ВМС США как наиболее массовая гибель личного состава вследствие одного затопления.

Заказанный для флота США в 1930 году, стал вторым и последним кораблем в серии тяжелых крейсеров типа "Портленд". За время службы крейсер получил 10 боевых звезд за участие в боях Второй мировой войны. Корабль был торпедирован подводной лодкой I-58 Императорского флота Японии. Индианаполис затонул через 12 минут. С 1197 человек на борту около 300 утонули вместе с кораблем.

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Примерно 880 человек осталось на поверхности океана с несколькими спасательных шлюпок без еды и воды. За 4 дня, проведенных в воде, выжили столкнулись с обезвоживанием, гипотермией, нападениями акул и сильными галлюцинациями. По некоторым оценкам около 60-80 моряков погибли из-за нападения акул, это считается одной из самых акульих атак.

Помощь пришла только 2 августа, когда плавающих заметил патрульный самолет PV-1 Ventura. Спасателям удалось поднять только 321 моряка, из которых четверо вскоре умерли. Перед затоплением "Индианаполис" посылал сигналы бедствия, которые были приняты на трех станциях. Ни одна из них не отреагировала на сообщение: командир первой был пьян, командир второй приказал подчиненным не беспокоить его, а командир третьей решил, что это обман японцев.

Капитан Чарльз МакВэй, командовавший кораблем с ноября 1944 года, был одним среди выживших после гибели судна, в день аварии ему исполнилось 47 лет. В ноябре 1945 года он был привлечен военным трибуналом к ​​ответственности. В 1968 году МакВэй застрелился из наградного пистолета.

18 августа 2017 обломки крейсера были обнаружены исследовательской группой на дне Тихого океана на глубине более 5400 метров. При этом точное местоположение обломков не разглашается.

Истребитель Су-27 упал в толпу на Скниловском аэродроме во Львове 27 июля 2002 года. Там праздновали 60-летие 14-корпуса Выйськово-Повытряних Сил Украины. Погибли 77 человек, из них - 28 детей. Еще 250 человек ранены. Скниловская трагедия стала крупнейшей в мире по количеству погибших во время авиашоу

Автор: Ольга Васькив
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Дата
30
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Американских матросов с потопленного крейсера съели акулы

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