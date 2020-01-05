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вторник, 07 января 2020 08:20

Американец объехал земной шара на велосипеде

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Американец объехал земной шара на велосипеде
Путешественник Томас Стивенс не знал ни одного языка, кроме родного английского. Фото: Getty

Американец Томас Стивенс из Сан-Франциско 7 января 1887 года завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Начав путешествие в апреля 1884 года года, он проехал 21 726 километров.

4 мая 1885 началась европейская часть путешествия Стивенса. До этого он уже совершил трансконтинентальный переезд через США, стартовав 23 апреля 1884-го в Сан-Франциско. Путешествовал на велосипеде типа "пенни-фартинґ" - с огромным передним колесом и гораздо меньшим задним.

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Пересек Европу и добрался Константинополя. Проехал Турцию, Иран. Зазимовал у местного шаха. В 1886-м хотел отправиться на восток через Сибирь, но российские власти не дали разрешения на проезд, поэтому пошел через Китай. К концу года достался японской Иокогамы. Откуда отплыл в Сан-Франциско, где 4 января 1887-го закончил путешествие.

Томас Стивенс не знал ни одного языка, кроме родного английского. Денег с собой в путешествие почти не брал - получал гонорары за репортажи в журнал Harper's Magazine и другой англоязычной прессе. В течение путешествия Томас передачи отчетов в журнал, впоследствии составили основу для двухтомной книги "Вокруг света на велосипеде".

В 1890 году Томас Стивенс получил заказ на серию репортажей из Российской империи. Он решил проехать путь из Москвы до Черного моря на коне. Украина он называет Малая Россия, а казаков отличает в отдельную нацию.

В Париже 26 июля 1908 завершились первые кругосветные автогонки. Стартовали 12 февраля 1908 на Таймс-сквер в Нью-Йорке, их называли "Большие гонки Нью-Йорк - Париж".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
января

Американец объехал земной шара на велосипеде

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