Актуальный до сих пор календарь расшифровали на стене храма, которому 3 тыс. лет

В Турции расшифровали древний календарь. Фото: Arkeolojik Haber

В Турции расшифровали тексты на стене древнего храма.

Изображение оказалось календарем, который актуален по сей день, сообщает Arkeolojik Haber.

"Храм под открытым небом использовали как календарь и часы, показывающие важные астрономические даты с неизменной точностью. И этот календарь работает безупречно даже сегодня", - сообщили ученые.

Календарь вырезали 3,2 тыс. лет назад. Мастера изобразили более 90 богов, животных и мифологических существ в храме под открытым небом Язылыкая в районе Борумкале в провинции Стамбул.

Исследователи установили, что храм построили представители народа хеттов. Он расположен на расстоянии 2 км к северо-востоку от хеттской столицы Хаттуш.

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Святилище может изображать космический порядок в представлении хеттов. Рельефы изображают подземный мир, землю, небо и великих богов. Также они символизируют циклические процессы обновления и возрождения.

Археологи обнаружили руины города, уничтоженного хеттами около 3,5 тыс. лет назад, на территории современной Турции. Он располагался на главном торговом пути между Месопотамией и Средиземным морем. Находки указывают на то, что полис был процветающим и богатым. При этом прекратил свое существование в огне всего за 1 день в результате вражеского набега огромного войска.