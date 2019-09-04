Раскопали город, который жестоко уничтожили за один день

Археологи обнаружили руины города, уничтоженного хеттами около 3,5 тыс. лет назад, на территории современной Турции.
Он располагался на главном торговом пути между Месопотамией и Средиземным морем, сообщает сайт Университета Чикаго, США.
Находки указывают на то, что полис был процветающим и богатым. При этом прекратил свое существование в огне всего за 1 день в результате вражеского набега огромного войска. Ученые убеждены, что это сделали воины Хеттской империи, которая расширяла свои границы в то время. Царем народа был полководец Хаттусили I, который правил в 1650-1620-х.
"Не все здания разрушены полностью. Однако жители явно в спешке и в панике бросили город около 1650 года до н.э. Керамика все еще находится в зданиях именно там, где ее бросили. Интересно, что день для горожан начинался, как самый обычный", - отметил руководитель экспедиции Дэвид Шлоен.
В ходе раскопок обнаружили бронзовые иглы и статуэтки различных божеств, игральные кубики из костей и железный кинжал.
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