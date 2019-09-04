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среда, 04 сентября 2019 12:55

Раскопали город, который жестоко уничтожили за один день

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Археологи обнаружили руины города, уничтоженного хеттами около 3,5 тыс. лет назад, на территории современной Турции.

Он располагался на главном торговом пути между Месопотамией и Средиземным морем, сообщает сайт Университета Чикаго, США.

Автор: news.uchicago.edu
  В Турции нашли город уничтоженный хеттами 3,5 тыс. лет назад
В Турции нашли город уничтоженный хеттами 3,5 тыс. лет назад

Находки указывают на то, что полис был процветающим и богатым. При этом прекратил свое существование в огне всего за 1 день в результате вражеского набега огромного войска. Ученые убеждены, что это сделали воины Хеттской империи, которая расширяла свои границы в то время. Царем народа был полководец Хаттусили I, который правил в 1650-1620-х.

"Не все здания разрушены полностью. Однако жители явно в спешке и в панике бросили город около 1650 года до н.э. Керамика все еще находится в зданиях именно там, где ее бросили. Интересно, что день для горожан начинался, как самый обычный", - отметил руководитель экспедиции Дэвид Шлоен.

В ходе раскопок обнаружили бронзовые иглы и статуэтки различных божеств, игральные кубики из костей и железный кинжал.

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Автор: news.uchicago.edu
  Показали находки, обнаруженные в городских домах
Показали находки, обнаруженные в городских домах
Турецкие археологи сообщили о результатах раскопок, проводимых на горе Таккель в Анатолии, где в течение многих веков находилась крепость, которой пользовались разные народы, обитавшие в этих местах. Крепость занимает хорошую стратегическую позицию на горе в Центральной Анатолии (на территории современной Турции). Ее последовательно использовали сперва хетты, построившие укрепления в II-I тыс. до н.э.
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Дата
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