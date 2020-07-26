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воскресенье, 26 июля 2020 11:10

Адвокат разведчицы становился на колени перед судьями

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Адвокат разведчицы становился на колени перед судьями
Мата Хари была самой высокооплачиваемой куртизанкой Европы. Автор: i.amz.mshcdn.com

В парижском суде 26 июля 1917-го осудили голландскую танцовщицу 41-летнюю Мата Хари. настоящее имя женщины - Маргарет Гертруда Зелле. Ее признали виновной в шпионаже в пользу Германии и приговорили к смертной казни. Женщину расстреляли за четыре месяца в Париже.

Маргарета Гертруда Зелле вышла замуж за вдвое старшего офицера Рудольфа Маклеода. В Индонезии Маргарет увлеклась местной культурой, училась танцевать. Расставшись с мужем, в 1905 году Гертруда Целле начала давать концерты под сценическим именем Мата Хари, что в переводе означает "глаз утра".

Мата Хари переехала в Париж. Нанимается в цирк, выполняет восточные танцы. Особенно популярен номер "Заклинание Шивы", во время которого она постепенно раздевается. Часто выступала перед военными, политиками, дипломатами. Была самой высокооплачиваемой куртизанкой Европы. Работала одновременно на немецкую и французскую разведки. Тратила гораздо больше, чем зарабатывала. Во время Первой мировой войны часто ездила через Испанию в Нидерланды. Французская контрразведка начала подозревать, что Маргарета является немецкой шпионкой.

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Маргарету обвиняли в том, что передала немцам информацию, по которой погибли несколько дивизий - более 50 тыс. солдат. Приговорили к смертной казни. "Это невозможно! Я не шпионка! Мне просто нравятся мужчины в военной форме!" - кричала Мата Хари в суде. Адвокат несколько раз подавал апелляцию. Становился на колени перед судьями.

Приговор не смягчили. Шпионку расстреляли 15 октября 1917-го. После казни никто не забрал труп. Ее тело было передано в анатомический театр, а голова забальзамированная и отдана в Музей анатомии в Париже.

В Париже 6 октября 1889 открыли ночное кабаре "Мулен Руж". Заведение было огромная площадка для танцев, освещенный газовыми лампами. Наблюдая за красавицами танцовщицами, мужчины пили абсент и курили опиум. Гвоздем программы стала кадриль, что вскоре окрестили "французским канканом".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
26
июля

Адвокат разведчицы становился на колени перед судьями

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