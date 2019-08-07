4 украинцев расстреляли после победы в футбольном матче

В 2005 году прокуратура Гамбурга закрыла дело о "матче смерти". ФОТО: goodbye-office.com

9 августа 1942 года состоялся матч между киевской футбольной командой "Старт" и немецкой "Флакельф". Благодаря советской пропаганде эта игра получила название "матч смерти".

"Флакельф" была элитной командой "Люфтваффе", которая специально прилетела на матч из Германии, чтобы поднять дух нацистов своими победами.

Первая встреча двух команд состоялась 6 августа. Тогда победу одержал киевский клуб. А 9 августа состоялся матч-реванш, который немцы снова проиграли.

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После матча наши футболисты свободно разошлись по домам. Через 9 дней после игры большинство игроков "Старта" арестовали за кражу хлеба с хлебозавода. Четырех из них расстреляли.

В 2005 году прокуратура Гамбурга закрыла дело о "матче смерти". Судьи не нашли связи между выигрышем украинцев и их расстрелом.

Беломорско-Балтийский канал имени Сталина открыли с торжествами 5 августа 1933-го. На "празднование славного события" в этот день расстреляли 1 тыс. украинцев.