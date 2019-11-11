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понедельник, 11 ноября 2019 14:13

130 погибших - рассказали о причастности Путина к спецоперации

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130 погибших - рассказали о причастности Путина к спецоперации
По официальной версии во время теракта на Дубровке в Москве погибло 130 заложников. По данным общественной организации "Норд-Ост" около 174-х Фото: espresso.tv

Обозреватель российской общественно-политической "Новой газеты" Анна Политковская 11 ноября 2002-го опубликовала утверждение, что газ от которого погибло 130 заложников "Норд-Оста" подбирал лично Владимир Путин.

Журналистка ссылалась на собственные источники в Кремле. Также добавила, что при запуске неизвестного вещества в зал театра значительно превысили нормы его концентрации.

"Новая газета" сообщала, что газ разрешалось использовать для быстрого обезвреживания террористов, но только известный и разрешенный медициной. Он должен был подавлять нервную систему и выключать сознание. Но чрезмерная концентрация, даже безопасного газа, вредила дыханию и останавливала работу сердца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анну Политковскую убили в день рождения Путина

Для спасения пострадавших использовали препарат налоксон. Предполагалось, что во время штурма силовики использовали фентонилы - аналоги морфина. Позже следствие установило, что препарат положительного эффекта почти не дал, и мог способствовать увеличению смертей. Несмотря на эти события, власть и в дальнейшем скрывала химический состав примененного газа.

Анну Политковскую убили 4-мя выстрелами в подъезде собственного дома в Москве 7 октября 2006 года, в день рождения Путина. Правозащитники уверены, что причина убийства - ее профессиональная деятельность.

Вечером 23 октября 2002 года 40 чеченских боевиков захватили около 900 зрителей мюзикла "Норд-Ост" в доме Театрального центра на Дубровке в Москве.

Президент Владимир Путин отказался вести переговоры об условиях освобождения заложников. Террористы объявили себя смертниками и потребовали у правительства России вывести войска из Чечни.

Около 250 заложников подписали обращение президенту с просьбой не штурмовать здание театра. Но утром 26 октября началась операция по освобождению заложников. Спецслужбы тайно через вентиляционную систему театра распылили анестетический газ и начали штурм театра. Большинство присутствующих в помещении потеряли сознание. Лишь некоторые террористы оказали сопротивление. Операция продолжалась в течение часа. Большинство боевиков убили. Расстреляли также бессознательных женщин-смертниц.

Людей пытались спасать, но не хватало машин скорой помощи - власть оказалась "не готовой" к таким событиям.

Трагедия "Норд-Оста" и до сих пор окутана тайнами и теориями против власти.

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Дата
11
ноября

130 погибших - рассказали о причастности Путина к спецоперации

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