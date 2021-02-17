Женщины в кабаке "мочили" коров, чтобы были послушными

- Мелом били кресты на дверях в сараях со скотом и святой водой кропили по всем загородкам, - рассказывает 80-летняя София Усиченко родом из села Кропивня Володарско-Волынского района Житомирской области о дне Власа. - Еще отец брал свечу и шел в сарай, курятник и стебки, где держали свиней. Поджигал огнем, принесенным в фонаре из церкви в 5 километрах. Обкуривал скот, чтобы Власий берег от дурного глаза и болезней всяких.

24 февраля православная церковь вспоминает священномученика Власия. Он жил в Севастии - ныне город Сивас в Турции. Был врачом, прославился чудесами исцеления людей и животных. Во время гонения на христиан при Византийских императорах Диоклитиане (284-305) и Ликинии (307-324) уединился в пещере на горе Аргеос. Ежедневно к нему приходили дикие звери, которых лечил прикладыванием рук и благословением.

Как-то слуги местного князя Агриколая ловили в горах диких зверей и схватили Власия. По дороге в тюрьму он исцелял больных и творил чудеса. Одна женщина пожаловалась, что волк забрал у нее поросенка. Власий улыбнулся и сказал: "Не плачь, твой поросенок вернется". Тотчас выбежал волк и принес добычу невредимой. В 316 году после долгих издевательств и пыток Власию отсекли голову мечом.

Украинцы почитают священномученика Власия как покровителя домашнего скота. У кого было большое хозяйство, заказывали в церкви молитву за здравие животных. Приводили в храм на освящение и поили святой водой.

На Харьковщине молебны служили в хозяйстве. Всю усадьбу обходили с иконой Власия, кропили водой и накуривали ладаном - "чтобы уберечь скот от болезней". Часто держали икону святого в хлеву и на конюшне.

- Сейчас уже никто почти этих праздников и не помнит. Поскольку при колхоза все у людей забрали. Деда семью в Сибирь отправили. Лошадей, коров, волов отняли, а хутор разбросали, - рассказывает София Усиченко. - Если собственного скота нет, то колхозный праздновать де не будешь. Потому что он уже не твой, а общий.

На Полтавщине рабочую скотину, преимущественно волов, почитали накануне, 23 февраля - на Харлампия. Хорошо кормили, чтобы была сильная в течение сезона.

Не способный к размножению скот чествовали отдельно. Его связывали с представлениями о смерти. Поэтому покойников на кладбище везли только на волах. Для этого никогда не использовали способных приносить потомство животных. Считали, что с того момента они не смогут давать новую жизнь.

В эти дни запрещается работать, чтобы в течение года скот не болел. Женщинам разрешалось только сделать три пряжи из пакли и ими окуривать коров, телят и овец. Считали, что так защищают их от нападения волков.

Если в сарае была икона святого Власия, к ней обращались с молитвой: "Святой Власий, дай счастья на гладких телочек. И на толстых бычков, чтобы со двора шли - играли, а с поля шли - скакали".

- На Власа мать специально лепила пухлые и большие, на ладонь, вареники с творогом. Говорили на них "добрі вареники". Ими закармливала теленка - чтобы был здоровым, корову - чтобы были крутые бока, свиней и поросят - чтобы нагуляли сало, - говорит 71-летняя Мария Абрамова из города Зеньков Полтавской области. - Говорили, что "Власій на вареники ласий".

Коров также угощали пампушками с молочной кашей, чтобы давали много молока. Куски масла несли в церковь и оставляли в дар перед образом святого, приговаривая: "Надо, чтобы у Власия борода была в масле".

На Ривненщине и в Житомирском Полесье молились Власу, чтобы оберегал скот от ласицы. Верили, если это животное перескочит через лежащую корову или овцу, та заболеет и может сдохнуть.

На Гуцульщине следили, чтобы ласичка скот не покусала и не высосала молоко. За здоровье животного на Власа устраивали обеды для бедных.

На Херсонщине и Слобожанщине на Харлампия-Власия отмечали "Бабский праздник". К обеду женщины собирались в трактире и угощались, "мочили коров, чтобы были послушными".

- У нас рассказывают, что когда-то на Власа бабы своих мужей днищами от прядок по спине били, полотенцами или кусками какими-то пороли, - рассказывает 71-летняя Ольга Лиховид из села Чулаковка Голопристанского района Херсонской области. - Смеялись, что это они так к ним заигрывали, чтобы мужики были к женам своим ласковыми.

По древним представлениям, избиение и порка были проявлением контактной магии. Этим действиям приписывали способность провоцировать размножение и плодовитость.

К святому Власию обращаются с молитвами об исцелении, особенно болезней горла.

- Когда святой Влас был в тюрьме, то спас юношу, которому кость пробила горло, - говорит Мария Абрамова. - Поэтому если есть проблемы с этой частью тела, то можно к Власу обращаться за помощью. Пойти в церковь на его день и во время молебна освятить свечу. Обводить ею вокруг горла. Способ старый и действенный.

Верили, что на Власа заканчивается зима. "Власовские морозы" считали последними, потому что "святой Влас быкам рога сбивает". Говорили: "Пришел Влас - с печи слазь". По приметам, если в этот день оттепель, то морозов больше не будет.

Велеса почитали купцы и торговцы

Христианский святой Власий пришел на смену старому языческому божеству Велесу или Волосу. Автор летописи "Повесть временных лет" рассказывал о заключении договора между греками и русичами в 907-ом: "Клялись те оружием своим, и Перуном, богом своим, и Велесом, богом скота. И утвердили они мир".

В клятве князя Святослава Велес упоминается как "скотий бог". Скот был признаком состоятельности. Поэтому Велеса почитали купцы и торговцы. Капище Велеса в Киеве размещалось у реки Почайны, где останавливались лодки купцов.

В договоре между Русью и Византией Велес соотносится с золотом, Перун - с оружием. Эта пара языческих богов неоднократно упоминается в древнерусских источниках как божество неба - Перун и земли - Велес. Идол Перуна стоял среди Владимировых богов на Старокиевской горе, а идол Велеса - на торговом Подоле.

В обрядах полещуков, посвященных уборке урожая, до нашего времени остался обычай оставлять на поле последние колоски "Велесу на бороду".

Автор "Слова о полку Игореве" обращается к вещему Бояну, как к Велесовому внуку. Поэтому ученые предполагают, что Велес был также покровителем поэзии и музыки, культуры и искусства.