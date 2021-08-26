"Смотрите, чтобы ему жилось дома хорошо. Иначе - вас отравят"

Иван Франко провел брачную ночь в поезде

"Порадовал меня ваш ответ. Так и кажется мне, что свежим ветром повеяло, что начинается новый этап в моей жизни. Потому что из вашего повествования я вижу только одно - вас тянет в мою сторону", - пишет из Львова в сентябре 1885 года писатель Иван Франко слушательнице Высших женских курсов Ольге Хоружинской в ​​Киев.

Они познакомились в феврале 1885-го. Тогда 28-летний писатель Иван Франко приехал из Львова в Киев, чтобы найти деньги на издание украинского журнала "Поступ". По приглашению педагога Елисея Тригубова поселился у него. Там же жила родная сестра жены хозяина Антонины - 20-летняя Ольга Хоружинская. Она родом из села Борки - сейчас Чугуевский район Харьковской области. После Института благородных девиц в Харькове приехала учиться в Киев.

Писатель много гуляет по городу, посещает памятные места. По вечерам общается с Ольгой. Влюбляются друг в друга. Встречается с членами "Громады" и обсуждает условия выхода журнала во Львове.

"Вернувшись домой, Франко написал моему мужу, - рассказывала в воспоминаниях Антонина Тригубова в 1930-ом. - Просил сосватать ему Ольгу. Но у нас не было обычая вмешиваться в такое ​​интимное дело взрослого уже человека. Елисей Куприянович посоветовал Франко самому обратиться к Ольге".

Иван Франко долго не решается написать, но чувства берут верх. Отправляет письмо 4 сентября 1885-го: "Вы, наверное, и не ждали письмо от меня. По меньшей мере удивитесь, что это вдруг приплыло мне спустя так много времени, как мы виделись. С самого возвращения из Киева я собирался и не мог решиться. А дело о котором я хотел писать вам, вот какое. Что сказали бы вы, если бы какой-нибудь галичанин, к примеру я, пришел к вам с просьбой: будьте моей женой".

Ольга Хоружинская удивлена. Она - сирота, поэтому о намерении выйти замуж пишет деду Ивану Федоровскому, который живет в Одессе. Он не дает однозначный ответ, отправляя за разрешением к тете и сестре.

"Вы упоминаете о своем родственнике, разрешение которого должно было влиять на ваше окончательное решение, - пишет в письме о согласии на брак Иван Франко. - С какой тревогой я ожидаю счастливого исхода вашей переписки. Я только хотел просить вас, чтобы вы в случае несогласия вашего родственника не опускали рук ".

Зимой Ольга с Антониной едут в Женеву. Останавливаются во Львове, где встречаются с Иваном Франко. Девушка соглашается на брак.

"Мы, женщины, отговаривали ее, - вспоминала Антонина Тригубова. - Франко был не очень красивый. Еще мы спрашивали, хватит ли у нее сил соединить заботу о семье с борьбой и с помощью Франко в его общественном и литературном деле! Но сестра не меняла слова".

Ольга Хоружинская мечтает выйти замуж в апреле. Верит, что браки, заключенные тогда, длятся долго и счастливо. Иван Франко не противоречит, с наступлением этого месяца приезжает в Киев. Узнает о бюрократических преградах. Он подданный Австро-Венгерской империи. Для бракосочетания с гражданкой Российской империи должен предоставить много документов.

В письме просит священника из его родного села Нагуевичи выслать выписку из метрики для венчания в Киеве. Тот требует после воскресных богослужений объявлять о намерении жениться. Если ни у кого из прихожан не будет претензий, то выдаст выписку. Вынужден возвращаться.

Молодая хочет, чтобы муж и гости были во фраках. Их ни у молодого, ни у гостей нет, поэтому берут напрокат. Свадьбу отгуляли 16 мая 1886-го. Венчаются в церкви апостолов Петра и Павла при Коллегии Галагана в Киеве. Там же устраивают праздничный обед.

Гости со стаканами вина произносят тосты, подмечают единение Галичины с Надднепрянщиной. Когда кто-то кричит "Горько", молодой не знает, что это значит. Елисей Тригубов объясняет, и пара целуется.

В тот же вечер отправляются поездом во Львов. Ольга печальная, потому что вынуждена ехать в чужой город и государство. Провожают на вокзал, на платформе выпивают и говорят речи.

- Смотрите, Ольга, чтобы ему жилось дома хорошо. Иначе - вас отравят! - посадив супругов в вагон, кричит Елисей Тригубов.

Снимают квартиру во Львове. Подаренная гостями тысяча рублей быстро расходится. Часть - на издание произведений Франко. Доход от них небольшой. К тому же жене тяжело морально, иногда ее называют "москалькой". Жалуется в письмах сестре на недостаток денег. Елисей Тригубов рассказывает об этом товарищам. Чтобы поддержать, начинают ежемесячно высылать по 25 руб.

Ольга в 1887-ом рожает сына Андрея, в 1889 году - Тараса, в следующем - Петра. В 1892-ом у супругов появляется дочь Анна. Отец надеется получить стабильный заработок, защитив диссертацию и получив в Венском университете степень доктора философии. Но преподавать не позволяют из-за "неблагонадежности".

Франко погружается в творчество. В 1887-1897 годах работает в редакции польской газеты "Курьер Львовский". С Ольгой издает литературно-научный журнал европейского образца "Жизнь и слово".

До 1901-го накопили деньги на земельный участок. Покупают его на окраине Львова и за год возводят дом. По настоянию жены делают его похожим на дому профессора Владимира Антоновича в Киеве. На первом этаже имеет пять комнат и две гостевые - на втором. В подвале заводят кур и кроликов, вокруг сажают фруктовый сад. Одной из первых его посещает Леся Украинка. Делится впечатлениями с матерью: "Далеко очень то дом, аж за городом. Место хорошее и дом ничего себе".

Любил дочь священника

"Мой ум работал много и напряженно, я совсем обессилел и почувствовал предчувствие могильного холода в груди. И тут увидел вас. Все взгляды на жизнь с тех пор стали совсем другими, изменилось все мое существо. Я так много обязан вам", - писал в сентябре 1874-го гимназист Иван Франко из Дрогобыча Ольге Рошкевич в село Лолин - сейчас Долинский район Ивано-Франковской области.

Она стала первой любимой девушкой в ​​его жизни. Познакомил их брат Ярослав Рошкевич, который пригласил гимназического друга провести каникулы у него. Ольга переводила на украинский с французского и записывала в селе свадебные песни. Иван Франко тоже интересовался литературой и обычаями, так сблизился с на год младшей девушкой.

Во время учебы переписываются. Следующее лето Иван Франко также проводит у Рошкевичей. Нравится отцу Ольги - священнику Михаилу Рошкевичу. Он даже не против брака. В феврале 1878-го влюбленные встречаются на балу в Народном доме во Львове. После того девушка в письмах подписывается "твоя невеста Ольга".

Тогда же полиция начинает подозревать Ивана Франко в связях со сторонником запрещенного тогда социализма Михаила Драгоманова. Арестовывают и приговаривают к девяти месяцам тюрьмы. Из-за этого отец убеждает Ольгу расстаться с женихом.

Девушка убегает из дома. Едет во Львов, чтобы увидеть любимого. После встречи Иван пишет: "Я чувствую себя сильным, здоровым, довольным, веселым, желающим работать. Смогу переломить всякие трудности, которые в последнее время надвигались на меня. Теперь я счастлив".

Ольга возвращается в Лолин. Отец договаривается о браке с сыном посла в венского парламента Владимиром Озаркевичем. Играют свадьбы в сентябре 1879 года. Иван Франко игнорирует приглашение, но переписывается с Ольгой до 1898 года. Несколько раз встречаются в Коломые и Львове.