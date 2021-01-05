"Под Зборовом пришлось пережить ему тяжелую личную трагедию. Принесли недобрую весть о женщине. Был грустный. Позже подробно рассказывали эту историю, слыша ее так, как рассказывал король за ужином. Женщина Хмельницкого имела любовную связь с управителем двора. Завела с ним интригу", - пишет историк Михаил Грушевский в "Истории Украины-Руси" об измене жены гетмана Богдана Хмельницкого Елены в 1651 году.

Они знакомы с середины 1640-х. Тогда владелец хутора Суботов Черкасской области взял Елену за служанку. Осенью 1647 хозяина не было дома и она принимала чигиринского подстаросту Чаплинского. Того подговорили наведаться в Суботов магнаты Конецпольские, которые хотели отобрать хутор.

Елена показывает владения Богдана Хмельницкого и начинает заигрывать. Чаплинский узнает, что у владельца нет документов на землю, получил ее в наследство от отца. Решает напасть на хутор. Его воины жгут и грабят поселения, бьют сына Богдана Хмельницкого.

Елену похищают. Чаплинский венчается с ней по католическому обряду. Богдан Хмельницкий жалуется в сейм в Варшаву. Просит наказать нападавших и возместить убытки. Подстаросту вызывают в столицу в суд. Верят его оправданиям.

- Пусть Хмельницкий сам себе припишет потерю хутора, потому что не запасся форменным свидетельством на владение, - говорят на заседании. - По закону, не каждый собственник вещи является ее хозяином. Ну остается обратиться к старосте Чигиринскому и просить, чтобы он, если пожелает, дал свидетельство.

Обвинения в избиении сына и похищении Елены отвергают.

- Женщина не была его женой, - говорит Чаплинский. - Он силой держал ее у себя. Поэтому так легко бросила. Мне понравилась, поэтому женился. Никто не заставит меня отпустить ее. Но даже если бы я сделал это, она не захочет ни за что на свете вернуться к Хмельницкому.

Судьи становятся на его сторону. Назначают лишь небольшую компенсацию.

- Зачем тебе жалеть о такой женщине? На свете немало красавиц, - обращаются к Богдану Хмельницкому. - Поищи другую, а эта пусть останется с тем, кому суждена!

Тот не отступает и идет к королю Владиславу IV, вместе с которым воевал. Монарх хочет помочь и жалуется, что не повлияет на шляхту. С этим владелец Суботова возвращается домой. Там его уже поджидает Чаплинский. Задерживает и бросает в тюрьму на четыре дня.

"Без моей вины лишил утвержденного королевскими привилегиями добра, - пишет Богдан Хмельницкий к коронному гетману Николаю Потоцкому в начале 1648 года из Запорожской Сечи, куда отправился после освобождения. - Самое худшее и печальное то, что этот Чаплинский, пьяный и сумасшедший, тяжело меня обесчестил, заключив между воров. Если бы не помогла своим участием и просьбой Чаплинская, эта здравомыслящая и к невинным людям милосердная женщина, не знаю, что бы произошло от враждебной клеветы с моей головой дальше".

На Запорожье он прибывает с призывом к восстанию против поляков. Казаки избирают гетманом и отправляются против войск Речи Посполитой, которые размещаются по украинским городам Правобережья. В течение года доходят до города Замостье - теперь Люблинское воеводство Польши.

Вернувшись из похода, Богдан Хмельницкий приказывает найти и привести к нему Елену. Чаплинский бежит и бросает ее в Чигирине. Гетман решает взять ее в жены.

Венчаются в начале 1649-го в Переяславе в присутствии представителей Московии, Молдовы, Трансильвании и Валахии - настоящая Румыния. Благословение на брак дает Иерусалимский патриарх Паисий, который находится в Киеве. Он расторгает ее предыдущее венчания с Чаплинским. Публично отпускает Богдану Хмельницкому грехи. Благодарный гетман дает патриарху тысячу золотых и табун баских лошадей. Жену отправляет в Суботов. Сам направляется к казакам, чтобы продолжить войну с поляками.

Елена в течение трех лет управляет его хозяйством и купается в роскоши. Носит жемчуг и бриллианты. Угощает гостей из золотых бокалов. Но сыновья и дочери Богдана Хмельницкого от предыдущего брака ее ненавидят. Не нравится она и соратникам гетмана. Называют "хитрой ляшкой", советуют избавиться. Но он не слушает, потому что любит.

В июне 1651-го ведет войско в Берестечко - сейчас Гороховский район на Волыни. Женщина изменяет с казначеем и обворовывает его. Когда гетман узнает об этом, то приказывает сыну Тимошу разобраться с ней. Елену вешают голой на воротах усадьбы.

"Пошла молва в лагере, что перехвачено письмо ей от Чаплинского. Чтобы сокровища спрятала, а самого Хмеля отравила. Тимошко велел ее сначала огнем пытать - пока не добыл закопанных бочонков с деньгами", - вспоминал шляхтич Кшицкий.

В том же году Богдан Хмельницкий венчается в Свято-Ильинской церкви в Корсуни на Черкасщине с Анной Золотаренко. Она родом из корсунской семьи ювелиров, сестра полковников Ивана и Василия Золотаренко и родственница первой жены Анны. Женщина наводит порядок в хозяйстве, закладывает сад, нанимает оркестр. Ее уважают все дети.

Анна умело прекращает распри между старшинскими семьями. Выдает универсал о запрете занимать земли Густынского монастыря - около Прилук на Черниговщине. Подписывается "Гетьманова Анна Богданова Хмельницкая". Все ее слушаются.

Через 14 лет после смерти мужа стрижется в монахини Печерского монастыря в Киеве под именем Анастасия. Умирает в 1671-ом.

7 миллионов злотых стоило имущество, которое захватили казаки под предводительством Богдана Хмельницкого в битве под Пилявцами в 1648 году. Среди брошенного поляками на поле боя было 92 пушки, большой обоз с золотом, серебром, мехами, продовольствием и боеприпасами. Добыча позволила гетману рассчитываться с татарами и усилить собственное войско.

Изменял жене со служанкой

Когда Богдану Хмельницкому исполнилось 28 лет, он служил в Чигиринском полку реестрового казацкого войска и влюбился в мещанку из Переяслава 16-летнюю Анну Сомко. Ее отец Семен был купцом и участником посольств Речи Посполитой в Москве.

С женой казак взялся строить хутор Суботов возле Чигирина - теперь Черкасская область. Унаследовал его от отца Михаила, который погиб в 1620 году в битве с турками.

Жена рожает Екатерину, Марию, Степаниду, Елену, Тимоша, Остапа и Юрия. Чтобы содержать владения и семью, Богдан Хмельницкий идет на службу к коронному гетману Станиславу Конецпольскому.

В 1640-х Анна Хмельницкая начинает болеть. Большинство времени проводит в постели. Для ухода за женой и детьми Хмельницкий нанимает в Чигирине Елену Коморовскую. Она из мелкой польской шляхты, но сирота. Анна встречает ее тепло. Мужчина еще теплее - молодая, голубоглазая пленит его сердце.

Изменяет жене. Слухи доходят до Анны. Ее самочувствие ухудшается и она умирает. Богдан Хмельницкий живет со служанкой в ​​гражданском браке.