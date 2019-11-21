— Голод в наше село пришел со стороны железной дороги. Возле путей я впервые увидела мертвых людей. Особенно врезалось в сознание, как возле женщины сидели трое маленьких детей и плакали, — рассказывает 90-летняя Зинаида Мороз из Дирдина Городищенского района Черкасской области. Во время Голодомора она жила в соседнем селе Хлыстуновка.

Люди, которые остались без продуктов, убегали из сел семьями. Прятались по вагонам-товарнякам. Голодная смерть многих заставала в пути. Тела выбрасывали на станциях. Высаживали и детей-сирот.

— Как-то возле железной дороги нашли девочку 6-7 лет с запиской в кармане "Гришко Екатерина Максимовна". Мама Горпина забрала ее к нам, - продолжает. — Я у родителей была одна. Папа Яков работал секретарем сельского совета. Мать организовала приют — была заведующая, няня, воспитательница и завхоз в одном лице. Приют разместили в опустевшем доме на три комнаты. Детей кормили трижды в день. Помню длинный стол, за которым дети ели. Давали борщ, супы, картошку, компоты, хлеб. Продукты поставляли два колхоза. Одежду и обувь — районный отдел образования. Я благодаря приюту и выжила.

Но другим детям из села нельзя было в нем питаться. Принимали только, если родители умерли от голода. Поэтому местных много умерло. Спасать их никто не собирался. Наоборот ходили по домам и выметали все. Из колхоза почти все вывезли. Весной 1933-го не было семян. Использовали очистки от картофеля. Сажали не на огородах, а прятались по перелескам, подальше от дурного глаза. Люди были напуганы пережитым. Боялись, чтобы выращенное не отобрали.