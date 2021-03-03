"Она счастливо переменилась, потолстела и как будто помолодела"

Тараса Шевченко любила княгиня Варвара Репнина

"Начался сильный дождь. Капнист схватил мамину руку и побежал. Я за ними шагом. А незнакомец остался. Потом я вышла на балкон и увидела, как он шел мокрый насквозь, - пишет в январе 1844-го княгиня Варвара Репнина из Яготина - теперь райцентр Киевской области, проповеднику Шарлю Эйнару в Женеву о Тарасе Шевченко.

Капнист попросил разрешения провести его знакомого в гостиную, чтобы показать картины. Узнала, что это художник и поэт. Зовут его Шевченко. Запомните это имя, дорогой учитель. Оно принадлежит к моему звездному небу".

Тот приехал в Украину летом 1843 года из Петербурга, где учился в академии искусств. В селе Мойсевка - сейчас Драбовский район Черкасской области - подружился с 47-летним Алексеем Капнистом, сыном генерального судьи и предводителя дворянства Полтавской губернии. Вместе отправились в имение генерал-губернатора Николая Репнина. Алексей Капнист оставлял больного сына у тамошнего врача. Студент из Петербурга хотел посмотреть картинную галерею князей.

"Среднего роста, широкоплечий, крепкого и здорового телосложения, - описывал Тараса Шевченко помещик Петр Селецкий из Яготина. - С мутными карими, неглупыми глазами. Угловатый, неуклюжий, нечесаный, немытый, более чем небрежно одетый".

35-летняя Варвара Репнина влюбляется в художника, которому исполнилось 29. Она замужем. Раньше любила адъютанта отца Льва Баратынского, но мать не позволила неравный брак.

"Ее знали, любили и уважали от Сорренто до Петербурга и от Парижа до отдаленных уголков Сибири, - писал о Варваре издатель журнала "Русский архив" Петр Бартенев. - Смело можно утверждать, что княжна была лицом вполне историческим".

Тараса Шевченко просят создать копию портрета князя Репнина, который написал швейцарец Йозеф Гонунг, и несколько других картин. Селится во флигеле и принимается за работу. Варвара Репнина часами наблюдает за ним, разговаривает.

Однако Тарас больше внимания уделяет воспитаннице Репниных - 20-летней Глафире Псел. Та потеряла родителей, и князья забрали ее к себе. Девушка интересуется рисованием, и художник показывает ей художественные приемы. Варвара начинает ревновать.

Однажды гость читает перед обеими поэму "Слепая".

- Когда Глафира продаст свою первую картину и отдаст мне эти деньги, как она обещала, я закажу на них золотое перо и подарю его вам, - говорит автору Варвара.

Она слышит от матери, что на какой-то свадьбе Тарас Шевченко напился. Хочет выразить недовольство. Берется переписывать его стихи. Под одним из них добавляет несколько строк о "сосуде с золотой жидкостью, которую хотят расплескать грех, соблазн и разврат". Но от этого "спасет ангел".

После того Тарас Шевченко уединяется на несколько суток, затем избегает Варвары. Она осознает, что действовала слишком вызывающе.

- Тихий ангел прилетел, - говорит Тарас Шевченко, встретившись с княжной в гостиной.

- Вы умеете разговаривать с ангелами? - спрашивает Репнина. - Расскажите же нам, что они вам говорят.

Вместо ответа поэт показывает вступление к поэме "Тризна", которую посвящает Варваре. Женщина в восторге. Целует в лоб на глазах Глафиры и служанки.

"Далее дни потекли мирно, - вспоминала Варвара Репнина. - Он все время был со мной открыт, но прохладный. Не заигрывал. Мы даже не подавали друг другу руки, здороваясь".

Ему больше нравится замужняя помещица Анна Закревская, которая живет в селе Березовая Рудка - теперь Пирятинский район Полтавской области. Познакомились в 1843 году на балу в Мойсевке. Вместе танцевали, и поэт сорвал цветок с ее платья. При случае наведывается к ней и переписывается.

Мать Варвары замечает увлечение дочери художником, упрекает. Но та не обращает внимания, уверена в своих чувствах. Не унимается. Только теперь не навязывает себя, а убеждает Тараса Шевченко, что она верная подруга. Если не хочет сближения, то может относиться к ней, как к сестре. Такие отношения делают обоих угрюмыми. Это замечает Алексей Капнист.

"Приезжал Капнист. Сказал, что опасается, как бы я не сделала вреда его другу, - пишет Варвара Репнина Шарлю Эйнару в декабре 1843-го. - Отвезет к себе и приведет в чувство".

Уезжая, Тарас Шевченко дает Варваре письмо с надписью "По праву брата". В нем пишет на "вы", но исправляет на "ты". Просит женщину "сохранить богатства, которые Бог в нее вложил".

Несколько недель Тарас Шевченко живет у Капнистов. Рассказывает, что княгиня сильно любит его. Но он ее - нет. Алексей Капнист едет к Репниным. Варваре заявляет - если хочет, чтобы художник завершил работу у них, чтобы не приставала. Иначе - больше не увидит его. Она согласна.

Тарас Шевченко дорисовывает портреты. Варвара Репнина оценивает их отношения как "теплые, но не страстные". По окончании работы художник сразу требует рассчитаться - 150 рублей серебром, и настроен ехать. Женщина со слезами бросается на шею художнику. Прощаются и он поспешно покидает имение.

Княгиня пишет ему в Петербург. В январе 1845-го сообщает о смерти отца. Через несколько месяцев Тарас Шевченко завершает обучение и отправляется в Украину. Заезжает несколько раз в Яготин.

В 1847 году поэта арестовывают за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве и отправляют в ссылку. Варвара добивается пересмотра приговора, но тщетно. При обыске жандармы изымают у Тараса Шевченко письма от Репниной. Ее обвиняют в нарушении запрета переписки, угрожают. Больше не пишет.

"Вечером втихомолку навестил давно не виданного друга моего, княжну Варвару Репнин, - писал Тарас Шевченко в дневнике в 1857-омо. - Она счастливо переменилась, потолстела и как будто помолодел. И ударилась в ханжество, чего я прежде не замечал".

10 женщин любил Тарас Шевченко в течение жизни. В детстве больше всего любил проводить время с односельчанкой Оксаной Коваленко. Расстались из-за вынужденного выезда из села вместе с помещиком Павлом Энгельгардтом. В 1830-ом в литовском Вильно полюбил швею Ядвигу Гусиковскую. Она отвечала взаимностью, но пан забрал Тараса в Петербург. В столице в 1839 году уже свободный художник полюбил натурщицу немку Марию Европеус. С ней хотел также быть друг Иван Сошенко. В Украине влюбился в замужнюю помещицу Анну Закревскую, не принимала знаки внимания от него. В 1845 году родители не отпустили за художника Феодосию Кошиц из Кирилловки. В 1855-ом солдатом тайно встречался с женой коменданта Новопетровского укрепления Агатой Усковой. Отбыв ссылку, 44-летний поэт увлекся актрисой Екатериной Пиуновой, которой было 16. Она и родители побоялись разницы в возрасте. Затем переписывался с женой историка Марией Максимович. В конце жизни думал жениться на служанке Харитине Довгополенко и горничной знакомой Ликерой Полусмаковой. Друзья отговорили, потому что те женщины ценили в Шевченко только его деньги.

"Где он, старый, выкопал такое свежее, чистое добро?"

"Заехали к Максимовичу. Хозяйка была в церкви. Когда вернулась, мрачная обитель ученого прояснилась. Какое милое, прекрасное создание. Нетронутый тип моей землячки. Она проиграла на фортепиано несколько наших песен. Так чисто, неманерно, как ни одна великая артистка играть не умеет. И где он, старый антикварий, выкопал такое свежее, чистое добро? И грустно, и завидно ", - пишет Тарас Шевченко в дневнике в 1858 году о знакомстве в Москве с женой 53-летнего Михаила Максимовича, на 16 лет младшей Марией.

Женщина начала переписываться с художником. Он написал портрет и посвятил поэму "Мария" - на библейскую тему.

У Максимовичей долго не было детей. Но в 1860 году - через девять месяцев после визита Тараса Шевченко, Мария родила сына Алексея.

Михаил Максимович заметил в нем сходство с поэтом. Упрекал жену, ссорились. Напряжение спало, когда в 1862-ом родилась дочь Ольга. Это доказало способность пары иметь детей.